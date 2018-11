Diputados contrarios al acuerdo apoyarían a May si pone fecha a su dimisión

Theresa May podría poner fecha a su dimisión.

Theresa May podría poner fecha a su dimisión. AFP

Los diputados conservadores contrarios al acuerdo alcanzado por la primera ministra británica, Theresa May, y la UE para concretar el Brexit habrían ofrecido su apoyo para ratificar el pacto en el Parlamento el próximo 11 de diciembre a cambio de una fecha para la dimisión de la propia May, según informa este martes el diario 'The Times'.

El citado periódico, que cita fuentes gubernamentales, ha indicado que los 'tories' habrían instado a la dirigente británica a poner una fecha para su propia salida de Downing Street en un intento por reducir la presión de la oposición.

Una promesa por parte de May para dimitir tras la salida de Londres del bloque comunitario el próximo 29 de marzo podría ayudar a pacificar a los conversadores, entre ellos los que se han mostrado a favor de plantear un acuerdo con la UE parecido al que mantiene con Canadá.