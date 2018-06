Kim Jong-un llega a Singapur para su histórico cara a cara con Trump

El líder norcoreano, Kim Jong-un, fue recibido hoy por el primer ministro singapurense, Lee Hsien Loong, horas después de su llegada a Singapur, donde se reunirá el martes con el presidente de EEUU, Donald Trump.



El encuentro se produjo en la oficina del primer ministro singapurense, donde se vio a los dos dirigentes charlando amistosamente de cara a la primera cumbre de la historia entre EEUU y Corea del Norte, que se celebrará en la ciudad estado.



Lee, que tiene previsto reunirse mañana también con Trump, destacó durante una rueda de prensa antes de recibir a Kim el papel neutral de Singapur, y confió en que la cumbre "conduzca a la seguridad y estabilidad de la región"



El líder norcoreano, cuya visita ha estado rodeada de un enorme secretismo, se trasladó desde su hotel Saint Regis del centro de Singapur hasta la oficina del primer ministro en un convoy de una veintena de vehículos que fue seguido por la cámaras de televisión.



El avión de Kim aterrizó en el aeropuerto Changi de Singapur poco antes de las 15:00 hora local (07:00 GMT), donde el dirigente norcoreano fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan.







