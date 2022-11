"Menos mal que nos queda Portugal", habrá pronunciado más de uno. Pero, en este caso, son nuestros vecinos los que reniegan de esta 'hermandad'. No son pocos los gallegos que apoyan al país luso en el Mundial de Qatar por cercanía, cariño e historia. Para la cita, un pequeño himno ha surgido tras la frontera para apoyar al combinado nacional y desmarcarse de España.

La canción, obra del grupo Jesus Quisto, formado por Lourenço, Diogo, Jimmy e Vera, y amparada por la radio y la televisión públicas portuguesas -RTP,- realiza en clave divertida un viaje por lo más propio de su tierra ensalzando que Mourinho, Ronaldo, Amália (cantante y actriz), Eusebio, Mariza (también artista), la 'saudade' y, "por supuesto", el bacalao sí son Portugal, un "país soleado"; también el beber barato en sus calles. Sin embargo, hay una única frase negativa en esa retahíla y es precisamente que "España no es Portugal".

En general, los comentarios sobre la canción, que no ha cruzado sus límites nacionales, han sido positivos. Ha habido personas que hasta han pedido que sea el himno oficial para la cita mundialista.

Jesus Quisto es un grupo de música de naturaleza 'rock' que se ha transformado para apoyar al equipo portugués en esta ocasión. Gran parte de su reconocimiento nace por ponerle música a la serie 'Pôr do Sol', de la propia RTP. Además, la semana pasada, recorrieron las calles de Lisboa a bordo de un autobús para promocionarse con un concierto móvil. Por lo pronto, la selección dirigida por Fernando Santos cumplió en su primer partido, aunque con suspense, tras vencer por 3-2 a Ghana. Su próxima pareja de baile será Uruguay el lunes a las 20.00 h.

Letra completa de la canción 'Portugals'





There is nations peoples wides,

many credes and many minds.

You’re not alone tonight,

you’re not alone tonight.





Every persons home is nice,

and my home is here, it is.

You’re not alone tonight,

you’re not alone tonight.





I live in sunny country Portugals,

and near the beach is nice in Portugals,

and you can drink in streets for cheap in Portugals.





Mourinho’s Portugals,

Ronaldo’s Portugals,

Amalia’s Portugals,

Eusebio’s Portugals.





Saudade is Portugals,

Spain is no Portugals,

Mariza’s Portugals,

and of course is bacalhau’s.