En España podemos comprar coches de 60 marcas distintas y con distintos tipos de motorizaciones, desde coches diésel y gasolina, hasta híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. Sin embargo, no todos los fabricantes de automóviles que comercializan sus modelos en nuestro mercado ofrecen coches 100% eléctricos. De hecho, según Sumauto, una de cada tres marcas presentes en nuestro país todavía no vende coches totalmente eléctricos.

Firmas reconocidas como Jeep, Land Rover o SuzukiJeepLand RoverSuzuki todavía no disponen de modelos 100% eléctricos en su catálogo. Lo mismo sucede con las marcas Mitsubishi y SeatMitsubishiSeat, que a pesar de haber contado en el pasado con modelos BEV como los Mitsubishi i-MiEV y Seat Mii Electric, actualmente no los comercializan.

Por otro lado, hay varias marcas que aún no venden coches eléctricos pero lo harán próximamente, como Maserati y Alfa RomeoMaseratiAlfa Romeo. La firma del Tridente lanzará su primer eléctrico en 2023, mientras que Alfa Romeo lo hará en 2024. Además, dentro de las firmas que todavía no han dado el paso a la movilidad 100% eléctrica encontramos a Lynk & CoLynk & Co, ya que de momento solo vende modelos híbridos e híbridos enchufables.

Las marcas de vehículos premium o de lujo todavía aguantan con sus potentes motores de gasolina, aunque muchas de ellas piensan incorporar a su gama modelos eléctricos en un futuro cercano. Algunas de estas marcas son Aston Martin, Bentley, Ferrari, Rolls Royce, Lamborghini o McLarenAston MartinBentleyFerrariRolls RoyceLamborghini. Cabe destacar que Ferrari ya ha anunciado el lanzamiento de su primer coche eléctrico para 2025.

Fabricantes eléctricos nativos

La irrupción del coche eléctrico en el sector del automóvil también ha dado lugar a la aparición de fabricantes eléctricos nativos, es decir, compañías que desde su nacimiento únicamente venden modelos 100% eléctricos. En España podemos encontrar nueve marcas puramente eléctricas, como por ejemplo Tesla, Aiways o PolestarTeslaAiwaysPolestar, entre otras.

Como el desarrollo de un coche eléctrico es más sencillo que el de uno de combustión y además, el coste de las baterías ha descendido, hay también algunas compañías tecnológicas, que no tienen nada que ver con la automoción, que se han lanzado al desarrollo de coches eléctricos, como es el caso de la compañía Xiaomi.

En definitiva, aunque los coches eléctricos van ganando cada vez más terreno en España y en el mercado internacional, es cierto que muchos fabricantes todavía se resisten a entrar de lleno en la movilidad eléctrica, por lo que juegan con el margen que tienen hasta 2035, fecha en la que se dejarán de comercializar coches de combustión.