La mesa sobre el marisqueo gallego echa a andar con técnicos de diferente índole

La Mesa de Traballo do Marisqueo celebró ayer su primera reunión, un encuentro presidido por el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, con la presencia de técnicos de diferentes organismos. En el encuentro participaron representantes de las direcciones territoriales de A Coruña, Celeiro y Vigo, así como de la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. También de los centros de investigación: Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) y del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar).

La Xunta destacó que el fin de la mesa es el de reunir perfiles técnicos multidisciplinares con habilidades y experiencias variadas para generar ideas innovadoras y potenciar soluciones más eficientes, completas y sostenibles. Al respecto, Villares subrayó la experiencia y profesionalidad del personal de la Consellería do Mar y centros investigadores como la mejor garantía para encontrar soluciones ante desafíos del sector.

Este primer encuentro sirve como punto de partida y en junio habrá una nueva jornada de diferentes unidades para ahondar en objetivos planteados.

Por otro lado, y también ayer, el Parlamento gallego aprobó (con el apoyo de los tres grupos mayoritarios y solo la abstención del grupo mixto) una moción presentada por el BNG y transaccionada con una enmienda del PP para reclamar a la Xunta poner en marcha ayudas directas para lass mariscadoras y un seguro de público de producción marisquera.

Insta a la Xunta a presentar “este año” en el Parlamento “el cronograma y las partidas presupuestarias” para cumplir el acuerdo alcanzado en la comisión de Pesca el pasado 7 de mayo.