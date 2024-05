Bruselas apercibe con tarjeta amarilla a Senegal por su gestión de la pesca ilegal

La Comisión Europea (CE) informó este lunes a Senegal sobre la necesidad de que intensifique sus acciones para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Bruselas precisó en un comunicado que en el marco de la lucha de la Unión Europea contra la pesca INDNR en todo el mundo y “como consecuencia de varios años de deficiencias y falta de cooperación”, el Ejecutivo comunitario ha preidentificado a Senegal como “un país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”.

La decisión de la CE se basa en “deficiencias graves detectadas durante los últimos años en el sistema que el país (Senegal) ha implementado para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales como Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto o Estado de mercado”. En concreto, la Comisión emitió hoy una tarjeta amarilla a Senegal, lo que permite al Ejecutivo comunitario iniciar un diálogo formal con ese país. “Reconociendo el compromiso del nuevo Gobierno de Senegal de abordar las deficiencias, la Comisión Europea expresa su disponibilidad para apoyar al país en la lucha contra la pesca INDNR”, indicó Bruselas.

La decisión de emitir la tarjeta amarilla no conlleva por el momento la adopción de medidas que afecten al comercio y permite a Senegal “reaccionar y tomar medidas para rectificar la situación en un tiempo razonable”, según la CE. No obstante, en casos de un incumplimiento prolongado y continuado, los países pueden terminar enfrentándose a un procedimiento de identificación (tarjeta roja), que acarrea sanciones como, por ejemplo, la prohibición de exportar sus productos pesqueros al mercado de la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario subrayó que las deficiencias identificadas en los sistemas de monitorización, control y vigilancia de Senegal están relacionados con barcos con bandera de ese país que operan en aguas de fuera de la jurisdicción de ese Estado y con los controles realizados en buques pesqueros extranjeros en el puerto de Dakar.

Añadió que se han detectado exportaciones ilegales desde Senegal al mercado de la UE, lo cual “socava la fiabilidad del sistema de trazabilidad en el que se basa la certificación de la legalidad de los productos pesqueros”.