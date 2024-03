El “Villa Nores” capturó más del doble de cuota de fletán de la autorizada por Pesca

Pesquerías Nores tiene el 8,76% de los derechos de pesca que corresponden a España para faenar fletán negro en aguas de NAFO. Solo cuatro armadoras la superan: Armadores de NAFO Asociados AIE (gestiona el buque Río Caxil), Moradiña, Gandón y Pesca Baqueiro. También está autorizada, con los barcos Villa Nores y Manuel Ángel Nores, a pescar gallineta, raya y locha. En virtud de este reparto –este mismo miércoles el BOE publicó las asignaciones que corresponden al año 2024–, la armadora de Marín, propietaria del malogrado Villa de Pitanxo, podía faenar 45 toneladas de esta especie. Pero el Villa Nores llegó solo él a puerto con unos 100.000 kilos, según pudo saber FARO. Es una de las infracciones detectadas tras una exhaustiva inspección realizada por técnicos de la Subdelegación del Gobierno durante los días 29, 30 y 31 de enero, con el buque amarrado en el muelle de Frigalsa. En suma, seis infracciones notificadas a Grupo Nores, pendientes ahora de la propuesta final de resolución, que habrá de determinar la multa, y las alegaciones a las que tiene derecho la compañía. Será un proceso largo.

Fue la Subdelegación la que comunicó ayer el decomiso de 65.000 kilos de fletán negro al Villa Nores por exceso de pesca. La intensa revisión al barco –no es común que se prolongue durante tres días– se inició a raíz de la denuncia de la observadora científica que iba a bordo, pero no por los fletanes. Advirtió la presencia de aletas cortadas de tiburón, que es una práctica prohibida y de una especie que no podía faenar, y tomó fotografías. La cantidad era prácticamente accesoria y la armadora, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas, ha esgrimido que fueron tripulantes de nacionalidad indonesia los que actuaron “por su cuenta”. Han sido despedidos. Así que, a raíz de esta alerta, funcionarios adscritos a la delegación de Pesca en Pontevedra procedieron a supervisar el Villa Nores y se toparon con ese exceso de capturas.

También se toparon en las bodegas con capturas de varias especies para las que no tenía cuota o no permitidas, si bien no han trascendido. Fuentes del sector han apuntado, a este respecto, la presencia de pepinos de mar. La localización de esas 65 toneladas de sobrepesca de fletán negro constituyen una infracción grave, cuya multa puede oscilar entre los 601 y los 60.000 euros. Eso sí, el importe final dependerá –así lo establece del valor económico el Real Decreto 182/2015– del valor económico de esa mercancía o la posibilidad de restitución del daño causado. La ley determina como agravantes el grado de intencionalidad del infractor, la reincidencia o la reiteración de infracciones.

El propio Villa de Pitanxo acumulaba varias sanciones por infracciones graves de pesca ilegal, entre ellas, capturas de fletán negro sin declarar. Las sanciones del Ministerio, impuestas en 2016, sumaban más de 160.000 euros por cuestiones como eliminación u ocultación de pruebas en controles de inspección, falta de envío de posiciones del buque, no contar con las autorizaciones de pesca y diferentes incumplimientos relativos a capturas a bordo y desplazamientos. Además, se le decomisaron 27.778 kilos de la misma especie que al Villa Nores, que estaban ocultas y no registradas en el diario.

El buque, gemelo del Pitanxo –en su caso fue alargado hasta los 66 metros, y el que se hundió el 15 de febrero de 2022 se quedó en los 50 metros de eslora– no estuvo retenido en ningún momento y regresó al caladero de Terranova hace dos semanas.

Suscríbete para seguir leyendo