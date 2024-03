Éxtasis en el mar entre ballenas macho

Dos ballenas jorobadas han sido fotografiadas mientras copulaban en el Océano Pacífico. Esta situación no tendría nada de particular si no fuera porque se trataba de dos ejemplares machos, un hecho que no hace sino confirmar que las relaciones sexuales entre individuos del mismo sexo están muy extendidas en la naturaleza. Esta es la primera vez que se podido documentar dicho comportamiento en esta especie.

Dos fotógrafos que se encontraban de vacaciones frente a Maui, en las islas Hawai, contactaron con la bióloga marina Stephanie Stack, de la Pacific Whale Foundation (EEUU) para mostrarle las imágenes que habían obtenido. Los dos autores de las fotos, Lyle Krannichfeld y Brandi Romano, intuían que había un comportamiento inusual en esa pareja de ballenas jorobadas.

Ahora, Stack y otros expertos quieren seguir observando a esta especie para ver hasta qué punto es habitual la relación entre individuos del mismo sexo. La investigadora se preguntó si esta observación ha sido un hecho excepcional o bien si responde a una conducta habitual en las ballenas jorobadas.