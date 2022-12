Desembarcado en Canadá el marinero que denunció el mal estado del "Villa Nores"

Santiago García, el engrasador que denunció el presunto mal estado del pesquero Villa Nores, vuelve a casa. El tripulante del buque de la armadora Pesquerías Nores Marín --propietaria del malogrado Villa de Pitanxo--, fue desembarcado esta pasada madrugada en la isla de Saint-Pierre, como explica a FARO. El barco no acudió a puerto, sino que fue una lancha auxiliar la que trasladó a García hasta el muelle. "Hoy pude dormir como un niño pequeño", resume. Viajará ahora vía Montreal y Zurich, y prevé llegar a Galicia en la tarde de este sábado.

Según apunta, el observador que va a bordo del Villa Nores --empleado de una empresa privada de Madrid-- ha realizado un informe en el que ha descartado la versión de la armadora. Como publicó este periódico, Santiago García lanzó el pasado viernes un grito de auxilio al denunciar una vía de agua en el pesquero.

La empresa, a través de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), aseguró que los problemas se reducían a la rotura de la tubería de una lavadora. "En el informe pone que no le pasó nada a la lavadora y que hay grietas en el casco, en proa", incide este marinero.

Estas grietas habrían sido tapadas con sika, una especie de silicona, y aplicadas directamente sobre el acero del casco. "Ahora no hay mal tiempo, pero con mal tiempo eso no va a aguantar". Santiago García desconoce la repercusión que tendrá su decisión a nivel laboral, pero es consciente de un eventual despido. "Acabo de enterrar a 21 compañeros, no quiero ser el siguiente", dice, sobre el naufragio del Villa de Pitanxo. El Villa Nores es idéntico al barco que se hundió en febrero en aguas de Canadá, aunque fue sometido a un proceso de alargamiento.