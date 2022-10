La flota escala a los 36 años de media y es la que envejece más rápido de toda la UE

La legislación comunitaria es totalmente rígida y no permite destinar fondos públicos a pesqueros de nueva construcción, con el argumento de que implica un aumento de la capacidad –aunque tenga los mismos GT– y una mayor presión sobre las pesquerías. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aspira a que se puedan utilizar partidas del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) para estas inversiones. “La pesca del siglo XXI no se puede hacer con los barcos del siglo XX, y para eso hace falta mucho dinero. Si queremos tener un relevo generacional necesitaremos que nuestros jóvenes vayan a un trabajo que sea rentable, pero también que se haga en condiciones que sean adecuadas”, resumió, en su entrevista con FARO. Es un objetivo tan ambicioso como perentorio: con 36 años de media, la flota pesquera española es la que más rápido envejece de toda la Unión Europea.

Así lo constatan los últimos datos del Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), un organismo dependiente de la Comisión Europea que es el encargado de hacer, entre otras, las evaluaciones socioeconómicas relativas a la actividad pesquera. Esos 36 años son los relativos al ejercicio 2021, aunque la española no es la más vieja. Eso sí, es la más vetusta de las economías con un mayor peso de este sector extractivo. Por delante figuran Croacia (40 años), Suecia (36,8 años) y Eslovenia (la peor, con 43,2). Y, además, la que coge canas con mayor velocidad. Por ejemplo, y en comparación con las ratios de 2011, los buques de pesca de pabellón español –son mayoritariamente gallegos– han envejecido en más de 28 puntos porcentuales, por delante de Letonia (26%), Francia (25,5%), Irlanda (24,6%) o Países Bajos (19%).

Por segmentos

El mayor problema se concentra en la flota artesanal o de artes menores, con una eslora inferior a los doce metros. En este caso, de acuerdo a la estadística desglosada por el Ministerio, se alcanzan los 38 años de media, muy por delante de los buques de palangre de superficie (22 años) o del arrastre y palangre de fondo de Gran Sol (20). Estas cifras evidencian la complejidad, para las empresas de menor tamaño –son sobre todo familiares– de acometer una inversión como la que requiere un proyecto constructivo desde cero.

Las cifras del STECF muestran también la progresiva pérdida de capacidad de la flota, en este caso ya a nivel europeo; solo Polonia, con un 4,3% más de buques que hace diez años, ha esquivado las caídas. En el caso de España, en este periodo perdió más del 15% de sus barcos de pesca.