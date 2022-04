"Nos ha pillado un poco por sorpresa", aseguraba este mediodía María José de Pazo, hija de uno de los marineros fallecidos y portavoz de los familiares del 'Villa de Pitanxo', el pesquero que se hundió en aguas de Terranova el pasado 15 de febrero con el resultado de 21 muertos y tres supervivientes. Hoy se ha dado a conocer que el Juzgado de Instrucción número dos de Marín ha rechazado la instrucción del naufragio derivándola a la Audiencia Nacional al considerar que es de su competencia por producirse el hundimiento en aguas internacionales.

"Lo del cambio en la instrucción no nos lo esperábamos, pero no es nuestra mayor preocupación", apunta María José, que continúa: "Seguimos confiando en la justicia, queremos que empiece la instrucción pero sabemos que si no es en 15 días, será en un mes, lo que más nos preocupa en estos momentos es la negativa sin motivación a bajar al buque".

"El mayor indicio que hay y la mayor prueba sigue siendo el buque que está hundido", apunta María José, que se sigue mostrando sorprendida porque "pasaron más de dos meses y nadie ha mandado medir a qué profundidad se encuentra el buque, algo que con un sónar se puede resolver y no es complicado".

Los familiares de las víctimas del 'Pitanxo' han dado un paso más en busca de explicaciones, y han presentado un escrito en la subdelegación del gobierno en Pontevedra pidiendo explicaciones sobre las últimas declaraciones del Subdelegado del Gobierno en Galicia, José Miñones.

Miñones asegura que hay "impedimentos legales" que impiden bajar al buque, sin especificar cuáles son estos impedimentos, algo que reclaman saber los familiares: "Es un tema muy grave, queremos saber qué impedimentos legales hay, no se pueden decir vaguedades. Queremos que diga de qué ordenamiento está hablando, de qué país", explica María José de Pazo.

Ante el temor de no ser escuchados por la Subdelegación, las familias también han pedido una entrevista con la embajadora de Canadá en España, Wendy Drukier, con la que también pretenden aclarar cuales son las trabas para bajar al pecio.

"Esta es nuestra prioridad, lo de la jueza de Marín no nos lo esperábamos, pero no queda otra solución que tener paciencia y esperar que el Tribunal Superior decida cual es el órgano competente. Mientras tanto, por favor, tenemos que aprovechar la única ventana que hay, que es bajar al barco", concluye María José.