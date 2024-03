Libros recomendados de la semana.

Planeta Lasvi

Ana Merino

Nela y sus abuelos son los únicos habitantes humanos de Lasvi, un pequeño planeta que tiempo atrás producía abundantes verduras azules y tubérculos picudos. De los padres de Nela, no hay rastro desde que emprendieron una expedición científica en busca de la fórmula para retrasar el envejecimiento. Mientras espera a que vuelvan, la niña contempla desde la ventana de su habitación los pájaros y las naves ovaladas, pilotadas por humanoides, que sobrevuelan un gran lago energético surgido tras el impacto de un meteorito. Por suerte, cuando cumple diez años, su abuela le regalan un robot construido por ella misma.

Planeta Lasvi Autor: Ana Merino Editorial: Siruela Nº de páginas: 176

Doutor Zhivago

Borís Pasternak

Doutor Zhivago pasa por ser a obra máis mítica da literatura rusa do século XX. A súa publicación non foi posible en Rusia ata 1988, ao abeiro da soviética Perestroika, e o seu autor tivo que rexeitar o premio Nobel (1958) por presións das autoridades soviéticas, o que, xunto coa maxistral adaptación cinematográfica de David Lean, non fixeron máis que engrandecer este mito. A inesquecible paixón entre Yuri Andréyevich e Larisa Fiódorovna baixo o estrondo da vella Rusia imperial que se esboroa, xa se pode ler dende agora en galego.

Doutor Zhivago Autor: Borís Pasternak (Aleksandr Dziuba, trad.) Editorial: Galaxia Nº de páginas: 720

Sombras sutiles de bambú

Anna Llauradó

El bambú pasa años fortaleciendo sus raíces en la oscuridad para, de repente, emerger hacia la luz y crecer más de 30 metros en pocas semanas. Las protagonistas de este libro llevan tiempo echando raíces sin que nadie lo vea, tejiendo historias reales compartidas desde la sinceridad y la lucha diaria por recuperar la autoestima. El libro retrata,la vida de estas jóvenes y muestra cómo, a través de los ejercicios propuestos, se crea un clima de apertura, confianza, conexión y complicidad que les permite explorar nuevos horizontes y descubrir una puerta a la libertad. S.R.