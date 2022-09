La última grabación del trío ZZ Top con su bajista histórico, el malogrado Dusty Hill, nos refresca la memoria sobre su química interna. Un trabajo discográfico grabado en directo sin público, en un viejo salón, para el documental de Netflix That little ol’ band from Texas, ofrece recreaciones de su catálogo en versiones crujientes, sin embellecedores (ni sintetizadores). Después de 10 años sin material nuevo cabía esperar algo distinto, pero vale la pena constatar la perenne ferocidad estos caballeros setentones.