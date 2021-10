Diccionario para aprendices de Otaku

ANIME: animación o dibujos en japonés. Cualquier producción audiovisual de animación producida en Japón. Las series suelen ser adaptaciones de los mangas.

B

BAKA: tonto, estúpido o idiota, en japonés. Es una de las palabras japonesas más conocidas en Occidente.

C

CHIBI: pequeño o diminuto, en japonés. Es un estilo de dibujo que se caracteriza por representar a los personajes más pequeños y rechonchos, con la cabeza y los ojos grandes y las extremidades cortas. Acostumbran a ser adorables.

COSPLAY: abreviación de costume play (juego de disfraces). Significa disfrazarse de personajes de anime.

F

‘FAN ART’: arte, sobre todo dibujos, hechos por fans que representan personajes o situaciones de un manga o anime.

‘FAN FIC’: abreviación de fan fiction en inglés. Relato escrito por fans que usan personajes o arcos argumentales existentes para crear historias complementarias al anime o manga.

‘FAN SERVICE’: escenas en un anime que no tienen relevancia argumental y que, simplemente, están para atraer a los chicos adolescentes. Acostumbran a ser secuencias en las que salen personajes femeninos duchándose o se enfocan en su ropa interior o el escote. Polémicos, por sexualizar y cosificar a mujeres y niñas.

FORMATOS: Sub, que hace referencia a los animes en versión original subtitulada. Y dub: animes doblados a otras lenguas.

G

GÉNEROS:

Shonen: chico, en japonés. Dirigido tradicionalmente a los chicos adolescentes, presenta historias con mucha acción y batallas que siguen la vida de un protagonista joven (usualmente con poderes de algún tipo) enfrentado a uno o más villanos. Es el género más popular en todo el mundo. Hay shonen históricos como Dragon Ball, Naruto o One Piece y otros más recientes, como Boku no Hero Academia (My Hero Academia), Shingeki no Kyojin (Ataque a los Titanes) o Kimetsu no Yaiba (Guardianes de la noche).

Shojo: chica, en japonés. Al igual que el shonen, el shojo va dirigido a chicas adolescentes. Las protagonistas suelen ser delicadas y sentimentales, y los personajes masculinos, un tanto afeminados. Aunque el hilo argumental es más diverso que el del anterior, también hay heroínas, como en Sailor Moon o Cardcaptor Sakura. Otros shojo famosos son Fruits Basket y Ouran High School Host Club. Sí, ambos géneros están muy estereotipados.

Seinen: juventud, en japonés. Género pensado para jóvenes adultos. Berserk, Cowboy Bebop y One Punch Man son algunos de los ejemplos más famosos.

Kodomo: niño, en japonés. Contenido destinado a un público infantil. Entre los kodomo más populares se encuentran Doraemon, Ojamajo Doremi y Ninja Hattori.

Mecha: distinguido por robots enormes y antropomorfos que suelen pilotar humanos. El ejemplo más famoso es Neon Genesis Evangelion.

Hentai: pervertido, en japonés. Género que se define por la desnudez y las situaciones sexuales explícitas.

Ecchi: inicial de hentai, género que se caracteriza por humor verde, desnudez o situaciones sexuales. Sin embargo, al contrario que el género anterior, no contiene escenas sexualmente explícitas.

Yaoi: la trama se centra en un romance entre dos personajes masculinos.

Yuri: igual que el yaoi, pero con personajes femeninos.

K

KAWAII: adorable, en japonés. Suele describir una estética en tonos pastel y un tanto infantilizada. Personas, animales, objetos o comportamientos pueden ser kawaii.

M

MANGA: cómic en japonés. Como el anime, se usa para referirse a los cómics exclusivamente japoneses. Hay variedad de géneros y para todas las edades. Se suelen publicar por capítulos en revistas semanales como Shounen Jump. Las novelas gráficas o tankouban son recopilaciones de unos 10 capítulos.

MANGAKA: dibujante de mangas que también es autor de la trama. Acostumbran a tener un pequeño grupo de asistentes que se ocupan de los fondos y paisajes de las viñetas. En ocasiones, diversos mangakas forman grupos para dar vida a sus historias (ejemplo: CLAMP, autoras de títulos como Cardcaptor Sakura).

O

‘OTAKU’: gente obsesionada con cualquier cosa, en japonés. En Occidente ha ido perdiendo la connotación negativa de Japón y se usa para referirse a fans del anime.

OVA: siglas de Original Video Animation. Son producciones que se lanzan en DVD y que no están pensadas para la televisión ni para el cine. Pueden ser relatos nuevos o historias extra de animes existentes que se centran en personajes secundarios como Shingeki no Kyojin: Lost Girlso Haikyuu!! o Riku vs Kuu.

P

PARTES DE CAPÍTULOS:

Opening: canción, habitualmente alegre e intensa que aparece al principio de cada capítulo de un anime, con los créditos iniciales. Cambian en cada temporada o con cada arco argumental y suelen ser muy comentadas. Destacan los temas A Cruel Angel’s Thesis ( de Neon Genesis Evangelion), Tank! (de Cowboy Bebop) o Shinso wo Sasageyo (de Shingeki no Kyojin).

Ending: canción, más pausada que el opening, al final de cada capítulo. Tras él, suele haber avances o escenas postcréditos.

Eyecatch: un tipo de interludio que introduce el principio y el fin de las pausas publicitarias. Cada anime tiene su eyecatch, aunque todos incluyen el logo de la serie.

S

SEYUU: actor de voz, en japonés. Algunos son considerados estrellas, como Mamoru Miyano (Light Yagami en Death Note). Algunas seyuu interpretan a chicos, ya que no tienen la voz tan grave.

Es el caso de Rumi Park, que pone la voz a Ed Elric de Fullmetal Alchemist Brotherhood, uno de los personajes y animes más icónicos. Algunos también son cantantes (Miyano, por ejemplo) o actores de doblaje, como Yuuichi Nakamura, voz de Capitán América.

Z

Z DE MAZINGER: Quizá el único anime que han visto quienes nacieron el siglo pasado. Creada por Go Nagai, forma parte del imaginario emocional de los que fueron niños en los 70. Para todos ellos va este recordatorio: aunque rememoréis como si fuera ayer el “¡pechos fuera!” de Afrodita A, este grito protofeminista nunca se dijo en la serie.