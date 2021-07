¿Y si Homero hubiera sido una mujer?

Carmen Estrada es una neurocientífica jubilada reconvertida en filóloga clásica y estudiosa de la lengua homérica que tiene una larga experiencia con la Odisea, libro que tradujo del griego y adaptó para la edición ilustrada de Miguel Brieva de 2019. Ya en la introducción al presente libro, Estrada destaca el peculiar tratamiento de las mujeres en la Odisea, pues tienen “una personalidad definida que se deduce de su comportamiento, no de sus epítetos”, lo que lleva a una parte de la crítica a considerar que su autoría, coral o no, pudiera ser femenina. Si bien las mujeres siguen siendo moneda de cambio y botín de guerra en manos de sus padres o esposos, la guerra ya no es, como en la Iliada, el valor máximo de la vida, lo que permite a las mujeres hacer visibles sus capacidades.