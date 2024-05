El Concello estudia la vía para la gestión de 1.250 plazas de parking en el centro

Los servicios jurídicos del Concello ya están trabajando en la búsqueda de la vía correcta para la gestión de los aparcamientos subterráneos de calle Areal, Policarpo Sanz y Pintor Colmeiro, que suman casi 1.250 plazas en pleno centro de la ciudad. Y todo motivado por la inadmisión del Tribunal Supremo al recurso del propio gobierno local y del actual concesionaria de los tres parkings –la UTE Eloymar-Tranvías Eléctricos– contra la decisión del TSXG de anular el convenio y excluir de la adjudicación a Eloymar por no cumplir con los requisitos de anchura y altura de buena parte de las plazas de aparcamientos en sendos parkings.

Al no ordenar retrotraer las actuaciones a un punto anterior –por la gran cantidad de tiempo transcurrido, por la incidencia que podría suponer la aplicación de la ordenación provisional municipal (de julio de 2019) y, sobre todo, porque ya se ha ejecutado ya la construcción de los aparcamientos– , el juzgado deja en manos del Concello decidir cómo se gestionarán a partir de ahora los tres subterráneos. Fuentes municipales precisaron ayer que se está elaborando un informe sobre cuál debe ser el mecanismo a aplicar en este caso. Lo que a priori parece significativo es que, si bien el TSXG lo ha excluido de la licitación de la que resultó adjudicataria, la UTE Eloymar- Tranvías Eléctricos no debería poder presentarse a una futura o hipotética licitación, si bien sobre este extremo no se pronuncia el tribunal gallego en su sentencia.

A lo que sí hace referencia es a los motivos que le llevaron a anular dicha adjudicación de los tres parkings del centro de Vigo. Y es que, literalmente, no dan la talla. El alto tribunal explica en la sentencia que la perita judicial ha concluido que en la calle Pintor Colmeiro el 66,92% de las plazas no alcanzan los 240 centímetros de anchura exigida en el pliego de prescripciones técnicas, un porcentaje que en la calle Policarpo Sanz se eleva hasta el 67,55%; y, en la calle Areal, al 70,32%.

Los criterios, según indican los magistrados en la resolución, “fueron claramente fijados en el apartado cinco del pliego de prescripciones técnicas y correctamente valorados por la perita judicial en un informe que ha destruido el juicio técnico que siguió la mesa de contratación”, que debió rechazar la oferta de la UTE Eloymar- Tranvías por el “incumplimiento” de los requisitos de altura y anchura.

A pesar de los intentos de este medio, ha sido imposible contactar con la compañía Eloymar para conocer la valoración y afectación que tendrá dicha sentencia.

Desde el Concello hacen también un llamamiento a la cautela ya que se encuentran todavía analizando la sentencia para determinar cuál será la mejor vía o mecanismo para la gestión de dichos aparcamientos, bien de forma directa, bien por licitación o concurso público.

