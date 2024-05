Francia inspira o debut de Troula no teatro de rúa

Transcorre en catro panais ben diferenciados. No primerio, ten lugar o nacemento dunha abella mestra e a vida do enxame discorre con normalidade até que fan a súa aparición os denominados “fumigatis”, evolucionando a un segundo escenario, o mundo industrializado, no que estes personaxes comezan a dar ordes ás abellas coma se fosen as súas súbditas. Baixo un réxime de control chega así a terceira itinerancia, un mundo de consumo no que a abella mestra tenta ser derrocada ante a presenza dunha vespa velutina, mais cando todo parece perdido, xorde un cuarto escenario no que a unión do enxame obra un milagre.

O colapso da humanidade recreado dentro dun panal de abellas é a trama que guía o novo espectáculo de Troula Animación, Hexagonum, unha historia coa que a compañía viguesa logrou conquistar ao xurado dun certame de dramaturxia convocado a nivel nacional pola Asociación Nacional de Profesionais das Artes de Rúa, Patea, e que fixo posible que a proposta se desenvolvera nunha residencia artística en Francia. Foi así como o país galo inspirou o texto dramático, indicando un dos seus creadores, Diego Roca, que a oportunidade de traballalo na residencia francesa “abriunos a posibilidade de coñecer novos campos e mostrounos a realidade doutras compañías do sector, así como a forma diferente de traballar as artes de rúa en Francia, máis equiparadas á ópera, ao teatro ou á danza. Para nós foi todo un descubrimento xa que en Galicia fomos dos pioneiros nas artes de rúa e descoñeciamos esa profesionalización do sector”.

Para nós foi todo un descubrimento, xa que en Galicia fomos dos pioneiros nas artes de rúa e descoñeciamos esa profesionalización do sector

O proxecto de Hexagonum xestouse así en Le Fourneau, Centro Nacional de Artes de Rúa da cidade francesa de Brest, e Diego Roca conta que “para nós foi unha experiencia moi novidosa porque as artes de rúa alí están moi avanzadas e aprendemos moitísimo. A diferencia de anteriores espectáculos de Troula, no novo está moito máis traballada a dramaturxia, é dicir, adentrámonos con el no teatro de rúa. Malia que os elementos de animación de sempre, como a pirotecnia, a percusión ou a interacción sigan presentes, hai un compoñente dramático, de maneira que logramos unha dramaturxia en rúa e en itinerancia en gran formato”.

Se ben a estrea tivo lugar o pasado mes de marzo na Illa de Arousa, o obxectivo de Troula é lograr novas confirmacións en Vigo ou Redondela, e no resto de Galicia, para rodar Hexagonum o máximo posible “na casa” e logo poder proxectalo a nivel nacional e internacional, dado o seu potencial. Neste senso, Diego Roca afirmou que “levamos moitos anos loitando por introducir artes de rúa en toda Galicia e estamos moi orgullosos porque funciona moi ben, pero aínda hai moi poucos festivais que as promovan”, destacou o integrante de Troula.

Suscríbete para seguir leyendo