Se buscan mecenas para llenar las calles de diversidad

“Este será o 16º Orgullo que dende Nós Mesmas organizamos en Vigo. O traballo e a implicación que hai detrás dos actos culturais, sociais e reivindicativos é moito maior do que se pode imaxinar. Activismo, voluntariado e solidaridade constrúen cada Orgullo. Cada ano, as dificultades aumentan, os requisitos e a burocracia son maiores, pero o apoio das institucións nin tan sequera podemos dicir que non medra, segue sendo inexistente. Ante esta situación, co cansancio de loitar contra un muro e de ter o sentimento de que para o Concello ter ou non Orgullo é indiferente, plantexámonos desbotar o xa organizado e non facelo. Decidimos seguir adiante con menos actos, coa manifestación e coa festa e solicitarvos o apoio económico que cada quen poida brindar”.

Es parte del mensaje que ha lanzando en redes sociales la organización de la programación de actos del Orgullo LGBTIQ+ en la ciudad que, ante la falta de apoyo institucional, ha decidido iniciar una recaudación de fondos para poder llevar a cabo una celebración que no pretende otra cosa que “ocupar as rúas, esas mesmas rúas nas que nos agriden” y llenarlas de diversidad, “cos nosos corpos, as nosas formas de ser, de vivir e de amar”.

Desde la Asociación Nós Memas, Elisabet Pérez, explicó que, “despois do acontecido no Marisquiño, cambiaron moito os requisitos para facer actos na rúa e o ano pasado entrou unha normativa moi dura e xa tivemos moitos problemas para os festexos. Este ano mantivemos varias reunións para coñecer que era necesario agora e ía dende un plan de emerxencias a distintos certificados, algo que custa moitísimos cartos e que non temos, porque nós somos unha asociación moi pequena. A subvención máxima que nos pode conceder o Concello é de 3.000 euros e todas as actividades do Orgullo teñen un custe duns 11.000 euros, o restante sae dos nosos petos e temos que traballar como tolas para recadar fondos e poder pagar ás artistas, o espectáculo, as formacións, as ponencias... Nin sequera para poñer os baños portátiles que nos esixen hai apoio, co cal estamos moi cansas de estar loitando, namentres vemos que pola nosa contorna, os gobernos locais se implican”.

En este sentido, la portavoz de la entidad aseguró que “é por toda esta situación que pedimos a colaboración da cidadanía, para que colaboren como poidan, ben achegando cartos ou ben axudando no voluntariado que imos precisar. Estamos fartas de mendigar, xa mendigamos a igualdade, este ano imos recortar actos, a manifestación mantense e para o ano veremos se hai Orgullo na cidade”.

Las personas interesadas en colaborar pueden acudir a la sede de Nós Mesmas en Torrecedeira 19 o efectuar donativos mediante transferencia bancaria o a través de la campaña en Instagram y Facebook.