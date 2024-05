La gran familia del Barrio Alto

En los primeros años, cuando la pusieron en marcha, recuerda que ofrecían internet a aquellos vecinos que no podían asumir el coste de instalarlo en su domicilio y también prestaban su ayuda a las vecinas mayores que residían en la zona para subirles las bombonas de butano a casa y facilitarles el día a día. En aquel entonces, no eran muchos en el barrio: se había despoblado en los 90, estaba muy envejecido, tenía mala fama y quedaban poco más que un ultramarinos y un par de vecinos de toda la vida.

La situación empezó a cambiar décadas más tarde gracias a las actuaciones financiadas por particulares y administraciones públicas para renovar la zona y fue así como el Casco Vello recuperó el pulso, ya que mucha gente joven se decantó por establecer en él su residencia habitual. En el año 2014 ya existía la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo y los residentes en la zona alta del casco histórico valoraban todo el trabajo que llevaban a cabo en el entorno, pero echaban en falta que se dinamizaran las calles de arriba, por lo que surgió la idea de crear una entidad propia que les permitiera programar eventos culturales y, con la excusa, estrechar lazos entre vecinos y crear comunidad.

Ramón Viéitez se convirtió entonces en uno de los fundadores de la Asociación Cultural do Barrio Alto do Casco Vello, entidad que lleva una década ya creando comunidad y tejiendo redes en el vecindario. Han pasado diez años y Viéitez explica que “vivíamos varios vecinos y, junto a los comerciantes de la zona, decidimos poner en marcha la asociación para dinamizar las calles del barrio. A partir de ahí, propusimos una serie de eventos culturales para darle vida y uno de los más bonitos fue el documental Fai rúa, en el que grabamos unos 30 o 40 vídeos con los vecinos contando anécdotas y que luego proyectamos en el barrio. Ese documental fue clave, porque ahí fue cuando realmente nos conocimos todos”.

En este sentido, Ramón Viéitez hace referencia a que el Consorcio del Casco Vello “actuaba más bien como una inmobiliaria, pero no existía un engranaje social, por lo que decidimos crearlo nosotros mismos. El barrio estaba muy envejecido y se fue llenando de gente joven y siempre nos llevamos muy bien, porque nosotros estábamos encantados con los vecinos de toda la vida y ellos con nosotros”.

Cuando la asociación cumplió los cuatro años, sus integrantes consideraron que era momento de renovar el equipo directivo y Daniel Iglesias tomó las riendas del colectivo vecinal: “Cheguei a Vigo hai uns 15 anos e primeiro vivín na zona de Navia. Sempre me gustaron as contornas dos cascos vellos e botaba de menos o sentimento de comunidade, porque eu viña da Illa de Arousa. Como se estaban rehabilitando casas, ao final acabei indo para o Casco Vello e comenzaron a vir cada vez máis familias polo barrio. En canto vin que existía unha asociación para dinamizar a zona, e como estou vencellado ao eido cultural, metinme a botar unha man”, señala.

Tras unos siete años al frente de la asociación, Daniel Iglesias afirma que aquella filosofía de crear comunidad y estrechar lazos todavía se sigue manteniendo en la actualidad y asegura que, “en todos os eventos que organizamos sempre estamos todos botando unha man, axudando no que faga falta. Incluso nos últimos años ten vido moita xente de fóra do barrio a participar nos eventos culturais, esa é unha boa maneira de dalo a coñecer e tamén de ofrecer actividades alternativas no Casco Vello, como festivais de poesía, actividades vencelladas a temática LGBTI... e así ter outras opcións culturais na zona”.

Como toda “comunidad de vecinos”, en el Barrio Alto tampoco faltan las reivindicaciones y necesidades y, en este sentido, Dani Iglesias comenta que, precisamente, “na actualidade estamos recollendo sinaturas para solicitar que se habiliten espazos de aparcamento, porque son moi reducidos e ao inhabilitar os da zona de Poboadores, polas obras do túnel, temos máis dificultades para aparcar, polo que estaría ben que se facilitaran novos espazos, ben pola zona do Concello ou nas rúas próximas”.

La Asociación Cultural do Barrio Alto do Casco Vello de Vigo mantiene una programación de eventos habitual y la próxima cita será dentro de una semana, puesto que el sábado 1 de junio celebrarán la tercera edición del Verbena Market, una experiencia de compra al aire libre “como las de antes”. Artesanía, moda, gastronomía, música y la oportunidad de conocer los negocios y talleres de la zona, con una jornada de puertas abiertas, serán los principales atractivos de un evento que tiene como objetivo fomentar “el buen rollo y el buen ambiente” en la denominada Praza do Abanico y en el entorno de este barrio de la ciudad que ha logrado renovarse y reinventarse.

