La madre y sus hijos menores recuperan la electricidad en su hogar tras cinco días

Tras cinco días, V.S. y sus dos hijos, de 14 y 11 años –la mayor, “dependiente”; el pequeño, “en trámites” para que le reconozcan la dependencia– vuelven a tener acceso a la electricidad en su casa de Camiño Redomeira. No fue fácil. En este tiempo, varias llamadas a la compañía encargada del suministro, que no fue capaz de solucionar el problema en menos tiempo. Mientras, se sirvieron de velas, linternas y luces con pilas y unos vecinos le pasaron un cable para que funcionasen los electrodomésticos.

El Concello asegura que los servicios sociales municipales pidieron su reactivación a la empresa suministradora. Con respecto a la deuda contraída por la anterior titular del domicilio, el gobierno local “trabaja para ayudar a la familiar a regularizarla”, información que no fue trasladada a V.S., quien criticó la gestión municipal cuando pidió ayuda.