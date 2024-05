“Las subvenciones no crecen pese a que cada vez somos más los que necesitamos ayudas”

Si hay una entidad abierta todos los días, horas, minutos y segundos del año a cualquiera que lo necesita es Cáritas. Gonzalo Davila es el director de Cáritas en la diócesis de Tui-Vigo desde junio de 2016, época en la que los recursos han menguado frente al aumento de las necesidades básicas como alimento y vivienda, sin llevar aparejadas un aumento de las ayudas o subvenciones públicas. Por ello, desde la ONG “Hoy por ti” organiza una cena y baile benéfico en favor de esta entidad con la que busca recaudar fondos para ayudar a los crecientes usuarios de los distintos servicios de Cáritas. La cena se celebra hoy en el Club de Campo de Vigo.

–¿Esta colaboración altruista de Hoy por ti obedece a razones extraordinarias motivadas por un aumento de las necesidades?

–Sí y no. Se trata de una cena benéfica que se llevaba organizando desde hace años, pero que a causa de la pandemia fue postpuesta. Ahora la retomamos y realmente también obedece a razones de necesidad: los recursos de la gente se han disminuido, las subvenciones no han crecido y cada vez somos más las asociaciones o colectivos que optamos o requerimos de estas ayudas públicas.

–Por lo que explica, el número de usuarios no ha ido en aumento pero sí son más las necesidades a atender.

–Exacto. Las personas usuarias de Cáritas llegan a nuestros servicios como último recurso;a nadie le gusta tener que pedir o demandar estas ayudas pero sí es cierto que tener este colchón, esta seguridad de que aquí nosotros vamos a ayudarlos es importante. El volumen de usuarios, si bien se mantiene, no es poco mientras el número de socios también sigue estable. En ese aspecto no nos podemos quejar. El personal que trabaja con nosotros desempeña una labor encomiable porque no todo es el apoyo económico, sentir que tienes a alguien que te escucha y te entiende, es igual de importante

–¿Esta afectividad de la que habla es incluso más requerida que la económica?

–Siempre en las estadísticas se habla de las ayudas monetarias que impartimos,de la gente que nos pidió apoyo económico, etc. Lo monetario no es lo más importante, sentir en nosotros una mano amiga sí es importante pero como no computa parece que es segundario, y es un aspecto muy relevante y por el que gran parte de los usuarios pregunta. A veces solo necesitan a alguien que esté pendiente de ellos.

–Independientemente del soporte emocional que brindan, hablaba de este incremento de las necesidades básicas de los usuarios. ¿Qué es lo que más demandan?

–Sin duda el grueso de nuestras ayudas económicas se destinan al pago de los gastos de vivienda. Luego también otros servicios como alimentación, pero sin duda es la vivienda lo que más genera. En cuanto a los alimentos, hay que tener en cuenta que introdujimos un cambio de conceptos. Ahora ya no damos alimentos directamente, sino bonos de 50 euros para que la gente pueda hacer su compra y adaptarlo así a sus necesiades.

–Entiendo que, si este aumento de recurso no afectó al número de usuarios, sí lo hizo en cuanto a la dificultad de su nivel de vida.

–La crisis la ha notado todo el mundo. Familia que antes iban más holgadas ahora se las ven y se las desean para poder cubrir sus necesidades básicas.

–¿Denotaron cambios en el perfil del usuario?

–Sigue siendo el mismo, la verdad. Hay que incidir en que es muy variado, pero lo más habitual con lo que nos encontramos son madres con niños pequeños. También hay muchos usuarios entre los 40-50 años, personas mayores que viven solas... Aquí el trabajo que realizan las parroquias es fundamental; desde tareas de acompañamiento hasta cursos o manualidades para que se mantengan activos. El volumen de usuarios se ha mantenido estable, y si llega el momento de que no se pueda hacer frente o que nuestros servicios quizás no son lo que más se adecúe a ellos, pues los derivamos a otros colectivos.

–¿Le gustaría hacer un llamamiento a todos los vigueses para que participen de esta cena benéfica?

–Desde luego, y lo primero es darles las gracias a todos. Tanto a los que ayudan como a los que les gustaría y no pueden, porque también los hay y son muchos. Lo importante de estos actos pasa por que se conozca el trabajo y la labor de Cáritas, hay que transmitir bien nuestra función porque, lo hablábamos antes, el apoyo económico es importante pero hay muchos asapectos no tangibles que son vitales para las personas.

Suscríbete para seguir leyendo