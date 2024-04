La gran cita de los bibliófilos

Nada más cruzar la puerta, Alicia mostraba la nueva adquisición para su biblioteca personal. Editado por Anagrama, “Las gratitudes”, de Delphine de Vigan, fue el título que esta viguesa seleccionó para incorporar a sus estanterías porque era una lectura que le apetecía mucho y una jornada con descuentos “siempre es buen momento para aprovechar”, reconocía. En bolsas, bajo el brazo o en la mano, cargados de las últimas novedades o recurriendo a esos clásicos que nunca fallan, empaquetados en papel de regalo para tener un detalle con alguien especial o sin más adornos que la faja promocional, porque también es un día para concederse algún capricho, los amantes de la literatura no faltaron este martes en Vigo a la cita ineludible de todo bibliófilo, el Día del Libro.

Procedente de Canarias, Abenchara Santana se encontraba a media mañana junto a su pareja pululando alrededor de las repisas de Librouro. Todavía no sabía si los ejemplares que llevaba en la mano serían los títulos definitivos con los que regresaría a casa, pero lo que sí tuvo claro es que su compra la quería hacer en una librería local: “Soy muy lectora y siempre me gusta aprovechar ocasiones como las ferias dedicadas al libro. Esta semana estamos de vacaciones en Vigo, vi antes la Casa del Libro, pero quise visitar mejor una librería local”, explicaba esta apasionada de la lectura, quien también comentaba que tiene por costumbre regalar libros a su cuñada en fechas tan señaladas como la de ayer.

Abenchara Santana y su pareja en Librouro. / Marta G. Brea

El responsable de la librería viguesa que escogió Abenchara para celebrar el Día del Libro, Xurxo Patiño, apuntaba que “as librarías intentamos abrir as portas á xente nun día coma este co atractivo do 10% de desconto e a xente aproveita para facerse con novidades, as editoriais fan un esforzo ao longo dos meses previos e nós celebrámolo con ese desconto e tamén facendo o sorteo dun lote de libros, porque pensamos que non hai mellor premio para un lector ou lectora”. Como recomendaciones, Xurxo Patiño destacó lo nuevo de Maggie O’Farrell, “La distancia que nos separa”; de Joel Dicker, “Un animal salvaje”, y de Gabriel García Márquez, “En agosto nos vemos”, y en gallego, Patiño puso en valor la literatura viguesa recomendando a Pedro Feijoo y a Fran Morgan.

África Fernández en la librería "lowcost" Re-Read. / Marta G. Brea

Para las librerías “lowcost” también ayer fue una jornada especial. En Re-Read, su responsable, Carolina Garrido, comentaba que “es un día en el que se vende más de lo habitual” y señalaba que lo que más triunfa en su establecimiento es la narrativa y la novela histórica. En este sentido, Garrido hizo referencia a que “tenemos lectores de todas las edades y clases sociales, buscamos fomentar la lectura con precios asequibles para todos”.

Iria Costas, la responsable de la librería especializada en el interior del MARCO, Lasal Books. / Marta G. Brea

En el interior de esta librería viguesa, África Fernández echaba un vistazo a los distintos ejemplares. A sus 18 años, esta joven se definía como lectora habitual, cuyas preferencias oscilan entre la ciencia ficción y las obras románticas, e indicaba que el Día del Libro no era demasiado especial para ella porque “suelo ir bastante a librerías”. Sin embargo, reconocía que era muy positiva una jornada con rebajas en los precios: “Mi generación va cada vez más hacia la lectura y los libros son caros, por eso está muy bien que haya descuentos. Para mí leer es olvidarme de todo, un momento de relajación en el que no piensas en los problemas”, concluyó.

No tan a la vista, pero con un catálogo que marca la diferencia, en el interior del Museo MARCO Iria Costas está al mando de Lasal Books, una librería especializada con dos años recién cumplidos y que ayer también festejó el Día del Libro. La responsable de esta librería afirmaba que “es difícil tener una librería especializada, pero en días como este la gente se anima. Trabajamos bastante bajo demanda y estamos muy enfocados a arte, diseño, arquitectura, también tenemos infantil, y la especialidad que más destaca es la fotografía”.

