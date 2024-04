El BNG denuncia que el Concello de Vigo registró más de 11.000 quejas vecinales desde el inicio del mandato

El BNG denunció que el Concello recibió desde el inicio del actual mandato municipal, el 17 de junio de 2023, más de 11.100 quejas por parte de la vecinanza y diferentes colectivos y entidades sociais, lo que hace una media de 37 al día.

Para su portavoz municipal Xabier P. Igrexas, esta “enorme cantidade de queixas evidencia a insatisfacción cidadá e a desatención das necesidades da veciñanza de Vigo, nomeadamente, no referido ao funcionamento dos servizos públicos dependentes do Concello e tamén ao estado de abandono que padecen o conxunto dos barrios e parroquias”.

“Non sabemos se todas esas persoas son tamén parte do club antiVigo no que Abel Caballero inclúe, día si e día tamén, a todo aquel que se atreve a denunciar a situación real da cidade, a demandar solucións aos problemas ou a formular alternativas fronte ao seu desgoberno”, ironizó Igrexas.

Detalla que las 11.160 quejas no incluyen las tramitadas por el Valedor do Cidadán, que, desde 2017, no presenta su informe anual ante el pleno, hecho que Igrexas considera “moi preocupante porque incide nunha inda maior desprotección da cidadanía á hora de lograr que os seus reclamos e peticións sexan atendidos”.