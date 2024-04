Casi 90 niños con protocolos de suicidio perderán en junio su red de acompañamiento

No hay un perfil homogéneo pero sí los define –y en buena parte los incapacita– su especial vulnerabilidad: situaciones familiares complejas, dificultades académicas, permisividad ante el absentismo escolar, órdenes de alejamiento, adicciones, conductas autolíticas... Los centros educativos no tienen la capacidad de atender todas y cada una de estas necesidades de forma individual y constante, por ello desde la Consellería de Educación y en base a los Fondos Europeos, se creó el programa RAOGAL, una red docente de acompañamiento, orientación y sobre todo seguimiento, tanto al alumno como a sus familias. En la actualidad, son 90 los niños y adolescentes, especialmente de Educación Primaria, en Vigo que se benefician de estos apoyos y que, previsiblemente, perderán el próximo mes de junio. “Ya nos avisaron que este programa cesaba, no hay prórroga. Estamos a la espera de que se saque una nueva convocatoria con el Ministerio de Educación porque sería importantísimo para los chicos mantener este apoyo, muchos ya nos han trasladado que no sabrán que hacer, estaban realmente disgustados”, cuenta una de las cinco docentes que participan del programa en Vigo.

Son los colegios e institutos tanto públicos como concertados los que, tras haber intentado otros métodos de interacción y consenso con el alumno, derivan los casos a esta red de expertos y expertas para que analice las circunstancias del menor y cómo poder mejorarlas. “Estamos hablando de situaciones muy complejas, conflictivas en muchos casos. Es prioritario para nosotros el trabajo y supervisión a la familias porque son su principal grupo de influencia. Hablamos muchísimo con las madres, sobre cómo ayudar a sus hijos, organizamos visitas a las casas ya que muchos niños no tienen la voluntad o no se sientes preparados para acudir al centro, organizamos a veces también círculos restaurativos sobre este mal ambiente en el aula... Muchos de estos jóvenes han tenido hasta conductas autolíticas y acaban en protocolos de suicidio. Es muy serio”, precisa esta profesora.

“Organizamos visitas al centro o las casas; no controlan sus comportamientos”

Para ayudar a estos alumnos coordinan también el trabajo con los docentes de sus colegios. “Muchos reciben atención educativa virtual o domiciliaria, entonces como no mandan o conceden ningún profesor a las casas, tenemos nosotras que organizar con el tutor las tareas e incluso a veces se las llevamos a casa. Organizamos muchas visitas; a casa, al colegio... No controlan sus comportamientos”, esgrime la coordinadora viguesa, que ejemplifica una de estas situaciones.

“Uno de los casos más grave que tuve fue el de una niña con obesidad que de verdad intentábamos que acudiese al centro pero tenía tal nivel de ansiedad que era imposible. Para nosotros la prioridad con estos niños no es académica, sino de salud”, puntualiza la docente.

"Queremos poder hacer bien nuestro trabajo porque no es algo rutinario. Son muy diferentes en el trato y los perfiles también”

Y es que cualquier avance o cambio que la red plantee en las rutinas o comportamiento de los menores requiere de mucha cautela. “Ninguno a empeorado, pero mejoran muy poquito a poco. Hay que ir muy de puntillas con ellos, muy despacio. Para muchos es la primera vez que les están dando la mano o preocupándose por estas situaciones que se daban como normales o pasivas”, reconoce la coordinadora, quien matiza que con el paso de los meses, la cifra de derivaciones de casos ha ido en aumento. “A medida que avanzábamos asumíamos más y más casos, pero queremos poder hacer bien nuestro trabajo porque no es algo rutinario. Son muy diferentes en el trato y los perfiles también”, concreta.

Uno de los encuentros que los coordinadores de Raogal organizaron en octubre de 2023. / FDV

Cada tres meses, el conjunto de coordinadores de todas las unidades de acompañamiento (UACO) se reúne en Santiago de Compostela para abordar las problemáticas encontradas en este tratamiento. Temas como la atención a menores en situación de riesgo, la prevención y promoción de la salud mental infantojuvenil y el trabajo con estudiantes de Formación Profesional Básica fueron los últimos tratados.

Un proyecto salido del COVID que espera afianzarse Empezaron siendo 32 los profesores coordinadores de esta red en toda Galicia hasta alcanzar los 71 actuales. Más de 1.000 alumnos en un total de 431 centros escolares integraron el marco del programa. Estos son solo alguno de los datos del programa Raogal que demuestran su eficacia tras tres años de trabajo, aumentando el soporte y apoyo cada vez a un número mayor de alumnos que viven en situación de especial vulnerabilidad. La Consellería de Educación destinó a lo largo de este curso más de 2,8 millones de euros, lo que representa casi un 43 % más que el año anterior. Si bien la propia concepción del programa, uno de los implantados tras el COVID, era experimental y de tres años de duración, lo cierto es que los resultados cumplieron las expectativas y ahora los coordinadores buscan no dejan “solos” a estos jóvenes en pleno proceso de recuperación.

