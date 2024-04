Adiós al marzo más lluvioso y frío de los últimos seis años

Los embalses a rebosar y los paraguas, botas y chubasqueros, protagonistas. Es un resumen rápido de lo que se vivió en la ciudad en marzo debido a la abundancia de precipitaciones, que vinieron acompañadas de viento y, en ocasiones, de hielo por las bajas temperaturas. Según los datos recogidos por MeteoGalicia, fue el mes más lluvioso y frío de los últimos seis años: se registraron 242,2 litros por metro cuadrado en 19 –los mismos que en 2023– de los 31 días y la temperatura media ascendió a 12,1 grados. La humedad relativa media fue de un 77%.

El récord de lluvia en marzo desde 2011, primer año del que informa MeteoGalicia, se alcanzó en 2018: Vigo se mojó 27 días y acumuló 285,5 litros por metro cuadrado. El segundo dato más alto se anotó en 2013, con 244,3 litros por metro cuadrado en 24 días.

En todo caso, fue un mes de extremos: la oscilación térmica se quedó en 23,2 grados. La máxima llegó hasta los 27,5 grados y la mínima cayó hasta los 4,2 grados. Se sucedieron en cuestión de cuatro días: la primera llegó el 22 de marzo y permitió ver Samil y el resto de playas de la ciudad llenas de bañistas, con gente en pantalón corto y camiseta; la segunda, el 26, en Semana Santa, frustrada a nivel turístico, precisamente, por la borrasca Nelson: hubo que cambiar la sombrilla por el paraguas y volver a ocupar los armarios con gorros, bufandas, abrigos y botas.

Con tanta lluvia, sonríen los embalses de oreja a oreja. El día 18 –Augas de Galicia actualiza hoy los datos–, ya estaba Zamáns por encima del 90% y Eiras rozaba el 100%. Son datos que invitan a tener esperanza a falta de unos meses para el inicio de la época tradicionalmente más seca, con los riesgos que puede suponer carecer de reservas.

Marzo llevó en su ADN las precipitaciones... y abril, por ahora, más de lo mismo –e incluso rayos: se detectaron más de 100 en la madrugada de ayer en la provincia–. Llevamos nueve días seguidos de lluvia y continuará cayendo agua en las próximas jornadas, según los partes meteorológicos. MeteoGalicia pronostica agua para todo el día de hoy, mañana, pasado... y, al menos, hasta el martes. Las temperaturas no variarán prácticamente: hoy, el termómetro se moverá entre los 11 y los 16 grados; mañana, entre los 11 y los 18.

El servicio público gallego de meteorología advierte de alerta amarilla en lel litoral de la provincia de Pontevedra –también en otros puntos de la comunidad– por olas de más de 4 metros entre las 9.00 y las 18.00 horas y viento en las Rías Baixas entre las 6.00 y las 18.00.

Problemas en las rampas y ascensores

El Concello informó ayer a primera hora de la tarde que estaba trabajando en la puesta en funcionamiento de los elementos del Vigo Vertical afectados por el temporal. “Xa están a funcionar as ramplas mecánicas da Gran Vía e as escaleiras de II República e continúan os traballos de mantemento nos ascensores entre Menéndez Pelayo e Camelias e no de Pizarro”, detalló.

Añadió que, en el ascensor del Parque Camilo José Cela, “é preciso acometer primeiro a reparación dunha tubaxe da rede de saneamento, que provocou danos na parte baixa da mecánica do elemento, polo que se arranxará en canto rematen eses traballos”.

