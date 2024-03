Uso empresarial, sociocultural o lúdico para revivir Casa Pepe

Dotar al espacio de un uso verde, reformularlo y transformarlo en un área recreativa y de esparcimiento para la población, buscar una solución que blinde la apertura de Vigo al mar, acondicionar las instalaciones para disponer de un nuevo punto de encuentro sociocultural en la ciudad u otorgar preferencia a aquellas entidades que necesitan situarse a pie de muelle para desarrollar su actividad. Son algunas de las posibilidades que han puesto sobre la mesa distintos agentes sociales a los que FARO ha lanzado la siguiente pregunta: “¿Qué hacer con las instalaciones que dejará vacías Casa Pepe?”, tras conocerse a principios de esta semana que la firma de aprovisionamientos abandonará el muelle de Trasatlánticos al haber considerado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que la concesión de la empresa está extinta.

Para el exconselleiro de Pesca y expresidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, “no era lógico” ese tipo de concesión, puesto que considera que la logística y el almacenamiento de productos podría efectuarse fuera del área portuaria. En este sentido, López Veiga señala que “cuando yo llegué era un litigio que ya venía de atrás y que ha llevado tiempo que finalizara”. Si bien reconoce que deberán ser los nuevos responsables los que valoren los futuros usos de esas tres naves que ocupan una superficie de poco menos de 3.000 metros cuadrados, este expresidente del Puerto de Vigo sí afirma que, “entre los muchos usos que se les podrían otorgar, lo lógico parece que se dé preferencia a entidades que necesitan estar a pie de muelle para desarrollar su actividad”.

Algo realmente necesario nos espazos portuarios son os espazos para os cidadáns e sería unha marabilla que este tivera ese uso

Otra de las voces consultadas se corresponde a la del doctor en Bioloxía Mariña, escritor y exdirector del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO), Alberto González-Garcés, quien asegura que “non hai que ter medo aos espazos baleiros”. El biólogo expone que, “de súpeto, aparece na cidade unha zona na que unha infraestrutura vai deixar libre un espazo e poden adoptarse dúas decisións: Mantela ou eliminala e empregar o dito espazo para uso cidadán. É un momento que permite un punto de inflexión sobre o uso de infraestruturas costeiras e mariñas e tamén evitar a construción gris, camiñando cara unha solución inclusiva da natureza, o que sen dúbida ten beneficios estruturais, ambientais e socioeconómicos”.

Alberto González-Garcés hace referencia al visor “Nautilus” e indica que “esa actuación é magnífica e alguén con capacidade de imaxinación para dotar á zona dun uso verde e para os cidadáns, pode achegar unha boa solución. No porto ten que haber todo o necesario para o seu funcionamento, pero tamén existen espazos optimizados con cousas que non son imprescindibles. Algo realmente necesario nos espazos portuarios son os espazos para os cidadáns e sería unha marabilla que este tivera ese uso”.

É un bo momento para repensar as relacións entre a cidade e o Porto”

Profesor, editor y activista cultural, Manuel Bragado considera que las naves ocupadas por Casa Pepe se encuentran en un entorno privilegiado y apunta que “permitiría calquera utilización sociocultural, pasando de ser un espazo comercial a un sociocultural”, añadiendo que “é un bo momento para repensar as relacións entre a cidade e o Porto”. La percepción de Bragado es que en Vigo “existe a mala práctica de pechar instalacións industriais e comercias e deixalas arruinar, tal e como leva acontecendo coa Panificadora, as instalacións da Artística ou as de Jacinto Benavente. Antes de que se arruínen estaría ben pensar os futuros usos do espazo”. A este respecto, Manuel Bragado considera que debería ser una prioridad la creación del Museo da Cidade de Vigo: “A idea dun centro de interpretación moderno e interactivo do espazo urbano vigués é unha cuestión estratéxica e os espazos portuarios poderían ser unha alternativa para a súa ubicación”, destacó.

Sobre el futuro uso de las naves de Casa Pepe, desde la Autoridad Portuaria de Vigo no se ha manifestado ninguna alternativa, ya que se ha indicado que, de momento, la empresa de aprovisionamientos cuenta con autorización y el organismo ha reiterado que el traslado “no será algo inminente”.

