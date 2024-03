Detenido en Vigo un inspector de la Policía Nacional por supuestos vínculos con el narcotráfico

Un inspector jefe de la Policía Nacional que actualmente estaba destinado en el extranejro fue detenido el pasado sábado en Vigo. El arresto fue ordenado por el mismo juzgado de Murcia que investiga los presuntos lazos con traficantes de J.G., el jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional detenido por Asuntos Internos y encarcelado desde febrero. Se indaga si ayudó hace años a que narcos introdujesen 300 kilos de cocaína por el Puerto de Cartagena y tuvo, presuntamente, vínculos estrechos con los delincuentes a los que en teoría tenía que perserguir.

Se investiga si este nuevo sospechoso, J. C. C. L., capturado también por responsables de Asuntos Internos del cuerpo, formaría parte de la supuesta trama policial acusada de colaborar con las redes del narcotráfico.

El arresto de este mando se produjo el sábado, en Vigo, corroboran las mismas fuentes. No obstante, el sospechoso está en la calle, ya que, tras pasar a disposición judicial, fue puesto en libertad: la Fiscalía no solicitó para él la prisión provisional y el Juzgado tampoco lo consideró necesario, apuntan las mismas fuentes. Está libre, pero con cargos: no puede salir del país, se le ha retirado el pasaporte y ha de comparecer en el juzgado cada quince días, en principio.

Este sospechoso es un inspector jefe veterano, de unos 60 años de edad, que, según las mismas fuentes, estaría destinado fuera de España, en la embajada de un país sudamericano.

Organización criminal y cohecho

El Juzgado de Instrucción Nº 7 de Murcia investiga los delitos de pertenencia a organización criminal, delito contra la salud pública, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales, omisión del deber de perseguir delitos.

J.G, el detenido en Murcia, fue el jefe de la Udyco en la Comisaría de la ciudad de Cartagena, donde, tal y como valoraron sus superiores cuando le dieron, en 2014, una medalla al mérito policial, dirigía una unidad «especialmente activa» en la lucha contra la entrada de estupefacientes a través del puerto.

Cuando J.G. fue arrestado, la investigación llevaba meses gestándose e incluyó escuchas telefónicas, autorizadas por el titular del Juzgado de Instrucción Nº 7 de Murcia, en las que se habrían detectado las presuntas irregularidades cometidas, supuestamente, por el inspector.

El mando policial fue internado primero en el penal de Sangonera, en Murcia, pero luego fue trasladado a la prisión madrileña de Estremera.