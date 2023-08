¿Nuevo vigués? Así se hacen amigos

Quien se ha trasladado de ciudad en la etapa adulta sabe lo difícil que se hace conocer a personas con las que poder compartir intereses comunes durante el tiempo de ocio. Ir al cine, a tomar una copa, hacer una excursión por el monte, salir a montar en bici o ir a un concierto, son actividades cotidianas que suelen realizarse entre amigos. Pero cuando uno acaba de llegar a un lugar nuevo o ha vuelto a casa después de pasar varios años viviendo fuera, la cosa es bien distinta. Ya no hay un colegio donde matricularse en el que surjan los lazos personales de manera natural. Tampoco acompaña la edad, puesto que cuando se es adulto se da el hándicap de que el resto de coetáneos tienen sus propios grupos de amigos consolidados y sus familias hechas. Si, además, se es mujer se cuenta con algunas dificultades extra.

“Para nosotras es complicado regresar a casa porque trabajar en otros países supone para nosotras ganar más dinero, es más fácil acceder a puestos de responsabilidad y suele haber más flexibilidad en el horario para teletrabajar, pero nos cuesta conocer a gente. Y aquí se percibe un modelo de management antiguo, donde todavía hay segmentación por sexo. Y es común que los hombres se sorprendan de la responsabilidad y el tipo de trabajo que desarrollo al hablar”, explica Sophie. Esta francesa es responsable de Marketing Digital en uno de los grupos de comunicación más importantes de Galicia. Ella ha sentido en carnes propias la soledad y el aislamiento que se arrastra cuando se llega a una ciudad siendo la ‘nueva’ y en solitario. Por eso, se animó a registrarse en ‘Meetup’, “una plataforma de personas donde los intereses se convierten en amistades”, que reza su lema.

En ella, como en tantas otras, los usuarios se registran y se suman a actividades previamente organizadas por grupos: senderismo, lectura, practicar idiomas, hacer vela o entorno a vinos y gastronomía; son solo algunos de los activos en Vigo. Sophie, que ya conocía este tipo de aplicaciones, porque en otros lugares del mundo es común utilizarlas, se unió a la comunidad: networking para mujeres profesionales local, y la experiencia fue un éxito. “Empezamos hablando de trabajo y acabamos dándonos consejos sobre dónde conseguir algunos productos que solía comer en Francia. Además, creamos un grupo de ‘Telegram’ para ir a eventos profesionales juntas y ha derivado también en tiempo compartido en otras cosas como ir al cine”. Para Sophie la decisión de unirse no fue difícil porque “en Vigo los grupos de amigos son de toda la vida y están cerrados”, con lo que no había muchas opciones. Pero afirma que le llena porque “hay mucha más riqueza en las conversaciones con personas que se han movido mucho por el mundo, como yo, tienen la mentalidad más abierta”.

“Empecé a participar en 2018, cuando nos instalamos en Vigo. Veníamos de haber vivido cuatro años en Australia y no conocíamos a nadie. Mi esposa es gallega, pero había perdido amistades con el tiempo. Y yo soy venezolano así que... Además, deseábamos mantener el nivel de inglés”, cuenta Juan, uno de los coordinadores del grupo de conversación en inglés en Vigo (dentro de la misma plataforma) junto a su creadora, Inés. “Se trata de un grupo de desconocidos que se junta cada jueves en un café para charlar de cualquier tema que nos interese en inglés. Así, poco a poco vas profundizando con las personas”. Juan se lo recomienda “a todos porque es fácil conocer a gente si se está en Vigo de vacaciones o si acabas de llegar a vivir”. Y matiza que, aunque va variando el número, suelen juntarse más de una docena de personas cada semana. “Estuvo con nosotros una mujer extranjera que venía a Vigo en su velero, participó tres semanas. Es lógico, no hablaba el idioma local, no conocía a nadie y pudo compartir experiencias. También encontró recomendaciones para disfrutar de la ciudad y de las playas”. Entre los recurrentes en las charlas acuden personas de: Chipre, Japón, Brasil, Argentina, Martinica, Irlanda, Francia, Suiza e Israel.

“Solo por la provincia de Pontevedra habremos hecho 120 rutas en los tres años que lleva el canal abierto. Y son más de 200 los vigueses y pontevedreses que participan. Pero hay personas de todas partes, yo mismo soy uruguayo. Hemos tenido oportunidad de hacer rutas con senderistas de Perú o EE.UU., por ejemplo”, cuenta Markus, responsable del grupo ‘Amigos del senderismo de Galicia 2.0’.

“Creamos el grupo por ‘WhatsApp’ y viendo el éxito lo pasamos a ‘Telegram’, para que pudiera participar todo el que lo deseara”, dice invitando a la gente a entrar. “Funciona como un grupo de amigos, todos pueden proponer rutas de distinta dificultad por cascadas y cañones y los caminos de enorme belleza de la costa. Zonas que muchas veces desconocemos a pesar de estar cerca. Y es una actividad que combina naturaleza, ejercicio y socialización, solo puedes superarte”, subraya Markus.

Todas estas actividades suelen ser gratuitas para los participantes, aunque crear el grupo le supone al organizador pagar una cuota de mantenimiento anual a la plataforma de cerca de 70 euros. “Hay países donde, por algunas actividades, los usuarios colaboran con uno o dos euros”, aclara Juan. Además de ‘Meetup’ hay otras plataformas para crear una red social, como: ‘MeetMe’, ‘Waplog’, ‘Bumble’, ‘SKOUT’, ‘Timpik’ o ‘Ablo’.