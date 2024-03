“Esta actuación es una buena oportunidad para entender la producción violinística de Bach”

Resultado de una extensa producción artística entre los años 1717 y 1739, los conciertos en la menor, mi mayor y re menor son las únicas piezas para violín y orquesta que se conservan de Johann Sebastian Bach en la actualidad y rara vez existe la posibilidad de escucharlas en conjunto. De la mano de la Orquesta Clásica de Vigo y con Raquel Carrera, David Veiga y Manuel Sabucedo como solistas protagonistas, el Teatro García Barbón acoge mañana, a las 20.30 horas, la actuación que repasa la producción artística para violín del compositor alemán.

–Interpretará mañana una de las pocas piezas para violín y orquesta que ha llegado a nuestra época de uno de los grandes maestros de la música, ¿cuál ha sido la mayor dificultad a la hora de prepararse para este actuación?

–Es una obra que ya había tocado hace años, cuando estudiaba, y la verdad es que siempre he tenido ganas de poder tocarla en concierto. Es un tipo de escritura muy clara y supone un reto, porque aunque técnicamente Bach no es de lo más difícil que puedes tocar, en cuanto a musicalidad, a mí siempre me resulta difícil de interpretar, porque es muy delicado. El proceso de ensayo implica tener en cuenta todas estas cuestiones, sobre todo a la hora de la ejecución. Estamos hablando de conciertos delicados en los que, aunque técnicamente son más fáciles de abordar, a nivel musical quedas muy expuesto. Y eso es lo que impone. No estamos ante un concierto romántico como pueden ser las piezas de Tchaikovsky o Brahms, en los que al final hay una gran orquesta detrás y una gran armonía. En este caso es todo muy nítido y cristalino, así que esto es lo más difícil para mí, interpretar la música de una partitura tan cristalina.

–¿Y cuál es su clave para subirse seguro al escenario siendo consciente de este protagonismo?

–Pues yo creo que lo que más me motiva es el hecho de tocar con la orquesta en la que me he formado musicalmente desde que tenía unos 16 años. Estar arropado por los músicos de la orquesta y del director, Manolo, con el que guardo una amistad enorme, será muy importante para mí. Además, como estoy viviendo en Italia, saber que vuelvo a mi ciudad, a Vigo, y que voy a poder tocar un concierto que me gusta, también me anima.

–¿Y qué diferencia ha detectado a la hora de ensayar la pieza con respecto a aquellos años en los que la interpretó como estudiante?

–Coges la pieza con otra madurez, está claro. Cuando la tocas como estudiante, estás más pendiente de la parte técnica, estás preocupado de tocarla bien porque la tienes que sacar adelante, pero ahora, cuando ya tienes experiencia y otra madurez, la interpretas en otras circunstancias, para mí es más fácil hacer música, logras que el sonido sea más maduro musicalmente hablando y eso es lo bueno de haberla tocado con anterioridad, que se nota y puedes comparar.

–Será, además, una oportunidad única para escuchar los tres conciertos para violín y orquesta de Bach de forma conjunta.

–La verdad es que, hasta la fecha, nunca había visto interpretar los tres conciertos juntos en una sola actuación, en un solo recital, por lo que creo que es una situación bastante particular e inusual. Pienso además que esta actuación es una buena oportunidad para entender la producción violinística de Bach, conocer lo que implicaron para él estos conciertos. Llegado un momento, él rompió con

la tradición alemana y quiso un poco buscar la tradición italiana de los conciertos. Estos tres conciertos para violín y orquesta tienen esa inspiración italiana de Vivaldi, por eso considero que poder asistir a este recital, en lo que se muestran lo distintos que son, es una buena ocasión para entender la producción

violinística del compositor.