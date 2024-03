PassVigo: quién puede solicitar la tarjeta ciudadana y en qué servicios puede utilizarse

Creada en 2017, la PassVigo nació con la vocación de convertirse en una tarjeta multiusos que permitiese a la que los ciudadanos de la urbe olívica acceder a diferentes servicios municipales, desde el transporte urbano hasta la entrada en recintos deportivos.

¿Quién puede solicitar la PassVigo?

Para pedir la tarjeta ciudadana hay que estar empadronado en Vigo. La solicitud se puede hacer online en passvigo.vigo.org o de manera presencial, bien en la Oficina de Tarjetas de Transporte Público del Concello de Vigo, bien en las oficinas centrales de Vitrasa (Carretera de Camposancos, 36).

Es necesario presentar una fotocopia del DNI (o documento identificativo equivalente) así como el justificante de empadronamiento. En el caso de que el solicitante sea menor, deberá presentarse fotocopia del DNI (o documento identificativo equivalente) del representante legal y el libro de familia (o documento equivalente que acredite la filiación). Así mismo, estudiantes, universitarios, pensionistas y personas susceptibles de beneficiarse de la tarifa social deberán aportar los documentos que acrediten su condición.

¿Dónde se puede utilizar?

Monedero electrónico además de tarjeta identificativa, la PassVigo se puede usar actualmente en los siguientes servicios municipales:

Vitrasa : es el pago del servicio municipal de transporte bonificado. Hay cuatro tarifas: normal, estudiante, universitario y social (para aquellas personas que cobren subsidio de desempleo o renta activa de inserción. Se renueva cada 6 meses). Los pensionistas que porten la tarjeta viajan gratis. También pueden acceder gratuitamente los menores de 4 años (máximo 2 menores por adulto).

: la tarjeta permite la identificación y el acceso a las instalaciones deportivas municipales, piscinas y pabellones, así como la gestión de la reserva de pistas. Contenedores marrones: la PassVigo es la llave que abre los contenedores marrones destinados en exclusiva a materia orgánica.

El Concello tiene previsto en un futuro extender su uso a otros servicios, como el préstamo de libros en bibliotecas, la adquisición de entradas online, el abono de la tasa de la O.R.A. o el acceso a los servicios de la Carpeta Ciudadana.

¿Cuánto cuesta?

La tarjeta es gratuita, pero los duplicados por perdida, robo, extravío o por mala conservación por parte del usuario que impida su funcionamiento tendrán un coste de 5 euros. La recarga mínima es de 10 euros y se lleva a cabo en cajeros de Abanca con lector contactless .

¡Cuidado con las estafas!

El Concello de Vigo ha alertado esta misma semana de un intento de estafa vinculado a la tarjeta municipal; en concreto, una publicación que se ha viralizado en Facebook y que ofrece la PassVigo por 2,35 euros para viajar gratis en Vitrasa.

Publicación de Facebook con la estafa. / FDV

Desde el consistorio han advertido del timo y han recordado a los ciudadanos que nunca hay que facilitar datos personales ni bancarios ni clicar en enlaces sospechosos.

Polémica con la Pass Vigo

Desde casi su implantación, la tarjeta se vio envuelta en polémica: al ser requisito impresicindible para beneficiarse de las tarifas bonificadas en el transporte urbano, vecinos de Mos y Redondela —municipios por donde también pasan líneas de Vitrasa— y de O Morrazo —con gran presencia de trabajadores en la ciudad— solicitaron eliminar el requisito de empadronamiento para solicitarla, tal y como sucedía con la Tarjeta Verde, su predecesora.

El asunto se judicializó, no sin antes originar contundentes titulares del alcalde, Abel Caballero ("Lo de Vigo lo paga Vigo, los no censados en la ciudad no son vigueses y no tienen derecho"). En dos ocasiones, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad declaró contrario a derecho el requisito del empadronamiento para pedir la PassVigo, pero finalmente el TSXG rechazó las pretensiones de los concellos de Redondela y Mos, declarando inadmisibles sus recursos por cuestiones formales. Pese a ello, el alto tribunal gallego concluyó también que el hecho de que unas personas "paguen más o menos que otras" en razón al lugar donde están empadronadas es un criterio "discriminatorio".