Despedido de una hamburguesería de Vigo por agenciarse menús gratis de los clientes

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de avalar el despido disciplinario del trabajador de una hamburguesería de Vigo que se adjudicó en más de un millar de ocasiones en ocho meses los puntos de un sistema de fidelización de los que debían disfrutar los clientes. Con ese programa, la cadena de restaurantes permitía acceder a productos de la carta gratis e incluso a ofertas como la de una videoconsola PS 5.

La sentencia, firmada en enero de este año y contra la que aún cabía recurso ante el Tribunal Supremo, ratifica una anterior de un juzgado de lo social de Vigo. Los magistrados consideran que "la voracidad en el fraude y la continuidad en la gravedad de la falta" justifican que la empresa recurriese a la sanción más grave. El empleado, con un salario de 975 euros con las pagas extras prorrateadas incluidas, realizó, entre julio de 2022 y febrero de 2023, 1.133 operaciones de carga de puntos en su tarjeta personal, cuando correspondían a compras realizadas por usuarios del restaurante.

La cadena de comida rápida Burguer King instauró en noviembre de 2021 este nuevo programa de fidelización. En ese momento, se informó por correo electrónico a todos los trabajadores de la puesta en marcha y se les confirmó que podrían hacer uso del mismo con las mismas condiciones que para los clientes. Sin embargo, ya en esa comunicación se lanzaba una "seria advertencia" de que serían "muy rigurosos" con las acciones "fraudulentas" de los empleados. Avisos de ese tenor estaban incluidos también en un cartel en el propio restaurante.

Local de Burguer King en la avenida de Madrid / Marta G. Brea

La empresa también advertía a los trabajadores que deben "ser proactivos" en informar a "todos" los clientes la existencia del programa, para el que es necesario crear una cuenta de usuario. Este trabajador de Vigo aprovechaba para adjudicarse los puntos de aquellos consumidores que carecían de la tarjeta de fidelización o no hacían uso de ella.

Argumentos del trabajador

La defensa del empleado esgrimió tres argumentos para tratar de revertir el despido. Primero, que muchas de las operaciones de adjudicación de puntos se hicieron en fechas y horas en las que, según el registro horario, el hombre no estaba trabajando y, "por lo tanto, habrían sido hechas por persona distinta". Segundo, que el correo en el que se informaba y advertía sobre el nuevo programa de fidelización no fue puesto en conocimiento del trabajador. Por último, que el denominado como "rótulo interno" que supuestamente figuraba en el local "no es más que un documento en formato pdf del cual no consta que se haya colocado en el lugar de trabajo".

Pero los magistrados del TSXG echan por tierra esos motivos para revocar el despido porque son "un totum revolutum en el que se prescinde de la más elemental ortodoxia procesal". En definitiva, la sentencia considera que el trabajador quebró la buena fe contractual al "incumplir de manera flagrante una orden de la empresa", y al utilizar su puesto de trabajo para "intentar lucrarse indebidamente de un premio".