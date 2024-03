Una media de dos vigueses solicitan cada día el concurso de acreedores por deudas insalvables.

Coloquialmente, si se habla de concursos de acreedores casi todo el mundo lo relaciona con la quiebra empresarial: una firma, un negocio, una empresa que no ha logrado superar una etapa de crisis y no puede hacer frente a las deudas, que van desde impagos de salarios hasta alquiler o hipoteca del local, créditos bancarios, etc. A estos pasivos también deben hacer frente muchos vigueses y vigueses en su día a día, y es por ello que también pueden acogerse a los concursos de acreedores. Es más, la inflación, la subida generalizada de los precios y las dificultades para acceder al mercado laboral o incluso habitacional motivó que este recurso judicial esté en alza, aunque desde el propio órgano encargado de su tramitación en la ciudad –el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Pontevedra, con sede en Vigo– no esperaban semejantes datos.

Y es que en lo que llevamos de 2024, son más de 80 los concursos de acreedores solicitados principalmente por personas físicas ante deudas insalvables, que pueden oscilar entre los 15.000 o 30.000 euros hasta casos millonarios. Concretamente, uno de estos procedimientos cuenta con un pasivo de hasta 3,3 millones de euros. Esta cifra de presentaciones de concurso supone, restando los fines de semana, que en los dos meses que llevamos de año, dos personas se embarcan de media cada día en un proceso concursal.

Préstamos y microcréditos

¿Qué motiva semejante endeudamiento? Fuentes consultadas explican que detrás de muchos casos se encuentran los préstamos y microcréditos, operaciones financieras con las que se consigue dinero rápido pero cuyo elevado tipo de interés se convierte en una trampa para los solicitantes.

Y es que al final, para salir de una deuda inicial, acaban generando una mayor que, al no dar controlado, termina en un concurso de acreedores. De entre la multitud de casuísticas que pueden estar detrás de estas peticiones, estas mismas fuentes precisan que se están empezando a ver multitud de casos de jóvenes o veinteañeros endeudados por la solicitud de estos y otros productos financieros.

Para poder solicitarlo, el interesado debe cumplir con una serie de requisitos mínimos: que el deudor no haya sido condenado por delitos económicos (contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores), la presentación de sus liquidaciones de IRPF, ser deudor de buena fe (que haya presentado todos sus bienes y realmente no tenga con qué hacer frente a los pagos), que la insolvencia no sea meramente temporal y contar, al menos, con dos acreedores.

Una vez se cumplan con los requisitos y el juzgado admita la solicitud del concurso, será en este caso la magistrada la que estudie el caso y exonere o no la deuda total o parcialmente. Según las fuentes consultadas, prácticamente el cien por cien de las peticiones salen adelante.