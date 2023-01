Los concursos de familias endeudadas explosionan: ya hay tres cada semana

“Todo deudor que cumpla los requisitos puede acogerse a este procedimiento y ver perdonadas sus deudas”, afirma David Alfaya Massó, abogado vigués al frente de un despacho especializado en reclamaciones bancarias y en este tipo de procedimientos. Como él, cada vez hay más letrados que se empapan de la Ley de Segunda Oportunidad conscientes de que es un mecanismo que, como se ha evidenciado, puede ayudar a muchos ciudadanos a salir del bache económico. En 2018, cuando la norma tenía un recorrido de solo tres años, en Vigo hubo 27 concursos de particulares. En el 2022 que se acaba de cerrar fueron casi 170. “Y en este inicio de 2023 hemos tenido ya muchas consultas; quizás las personas que se ven en una severa situación económica se están decidiendo a dar este paso como propósito de año nuevo”, valora Alfaya.

A los concursos de personas físicas pueden acogerse particulares y empresarios –fundamentalmente autónomos–. “La particularidad de los empresarios autónomos es que suelen tener deudas más elevadas y más acreedores; cuando son particulares, familias, que es el perfil mayoritario, únicamente suelen adeudar al banco y la media está en los 30.000 y los 40.000 euros, de un abanico que oscila entre los 10.000 y los 150.000 euros”, explica el abogado vigués. ¿Y cómo se llega a esta situación? No es una deuda puntual. Generalmente es gente que, ante una primera dificultad, pide un préstamo, se refinancia y, a la larga, acaba inmersa en una “bola de nieve” de deudas. Como detonante hay situaciones de todo tipo. “Un despido, un divorcio, un problema con la ludopatía...”, describe.

El contexto económico actual no ayuda. “Muchos casos son de familias que tienen una hipoteca y otras cargas crediticias que los acaban dejando prácticamente en el umbral de la pobreza”, ahonda Tomás Santodomingo, otro abogado vigués que lleva asuntos de estas características. La actual subida de tipos de intereses agrava la situación.

Lo cierto es que ya desde hace unos años los concursos de acreedores de personas físicas superan con creces a los de personas jurídicas. Los últimos datos, los de 2022, lo evidencian. Frente a los 167 procesos relativos a particulares registrados en Vigo, hubo solo 31 de empresas, y ello pese a que estos últimos empezaron a aumentar en los últimos meses del año por el fin de la moratoria establecida por el Gobierno central para mitigar los efectos de la pandemia del COVID.

A nivel jurídico, los concursos de acreedores de particulares han afrontado bastantes novedades en 2022. Una de ellas es que estos casos, que eran competencia de los juzgados de Primera Instancia, desde el 27 de septiembre han pasado a serlo de los juzgados de lo Mercantil. En Vigo hay solo un tribunal de esta especialidad que ya lleva desde su creación los procesos concursales de empresas y que ahora tramita y resuelve también los de las familias. Esta modificación legal agrada a la mayoría de abogados, por tratarse de un juzgado que, al contrario de los civiles ordinarios, está especializado en la materia. “Que los lleve el juzgado de lo Mercantil es la mejor solución, cuestión distinta es que, si el número de casos sigue subiendo, acabe colapsándose”, resumen.

Una reforma con novedades en la liquidación del patrimonio o en la exoneración de la deuda pública

En 2022 se aprobó una reforma de la Ley Concursal que derivó a su vez en importantes cambios en la Ley de Segunda Oportunidad. Junto a atribuir la competencia de los concursos de acreedores de particulares a los juzgados de lo Mercantil, otra de las novedades es que ya no es obligatorio intentar un acuerdo extrajudicial de forma previa a llevar el caso ante un juez. “Esto es muy positivo porque la realidad es que era muy difícil obtener este acuerdo previo con los acreedores; al ir directamente al juzgado se gana tiempo, porque ese trámite suponía una dilación de entre tres y seis meses”, afirma David Alfaya. Otra cuestión que se ha clarificado es la relativa a la exoneración de la deuda pública, estableciéndose un límite máximo de 20.000 euros a repartir a partes iguales entre la Agencia Tributaria (10.000) y la Seguridad Social (10.000). Aunque para algunos juristas esta parte de la reforma es cicatera porque establece unos límites que no imponía la jurisprudencia desarrollada de forma previa al cambio legal, otros creen que “no es una mala solución”, sobre todo pensando en aquellos deudores que no tienen impagos demasiados inflados con estas administraciones. Otra novedad más es que ya no es necesario liquidar el patrimonio del deudor al introducirse la alternativa de optar por un plan de pagos. Con esta medida, en teoría, se podría conservar la vivienda habitual. Los abogados están a la espera de cómo se plasmará esta cuestión clave en las resoluciones que se dicten.