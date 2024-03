La gigantesca Royal Caribbean presume de su última 'joya' con la portada de FARO DE VIGO

La gigantesca Royal Caribbean, una de las principales compañías de cruceros a nivel mundial, se ha fijado en Vigo para presumir de su reciente e histórica botadura: la del Icon of the Seas, el trasatlántico más grande del mundo. Y lo ha hecho a través de FARO DE VIGO. La portada del periódico decano de la prensa española del pasado 30 de enero de 2024 en la que se destacaba el estreno de "La madre de todos los cruceros" ha sido elegida por uno de los máximos responsables de la operadora de cruceros para subrayar y presumir de la gran acogida que ha tenido su nueva joya flotante a nivel mundial.

El mensaje lo ha compartido en redes el vicepresidente EMEA (Europa, Oriente Medio y África) de Royal Caribbean, Ben Bouldin. Lo acompaña de un collage de varios titulares de medios internacionales y una portada en papel, la de FARO DE VIGO, sobre la pasada botadura del Icon of the Seas. Entre los diarios escogidos junto al decano destacan Le Figaro, The Times, The Telegraph, Daily Mail o La Vanguardia.

"Estoy encantado de ver la gran cantidad de titulares que Royal Caribbean ha estado haciendo en los primeros meses de 2024, ha sido un comienzo de año ocupado pero tremendamente emocionante", destaca Ben Bauldin en el mensaje que ha compartido hoy a través de LinkedIn.

"Ha superado nuestras expectativas"

Portada de FARO DE VIGO del 30 de enero de 2024. / FDV

Ben Bouldin destaca también que "el lanzamiento del Icon of the Seas ha superado todas las expectativas, ya que ha sido noticia a nivel mundial, pero también ha acaparado muchos titulares en Europa, Oriente Medio y África", resalta para, a renglón seguido, lanzar un mensaje de agradecimiento a todo el equipo de la compañía que lo ha hecho posible.

Vigo, a bordo del 'Icon of the Seas'

El vigués Félix González fue uno de los testigos directos del estreno en Miami del Icon of the Seas, una mole flotante de 364 metros de eslora con 2.800 camarotes, 20 cubiertas y capacidad para transportar 10.000 personas.

Vista lateral del Icon of the Seas / Royal Caribbean

La ceremonia tuvo lugar el pasado mes de enero bajo una enorme cúpula de cristal que el crucero tiene en lo alto de proa, Aquadome, que alberga un vanguardista teatro acuático donde tienen lugar shows en los que participan saltadores de trampolín olímpicos, entre otros. El actor Mario Lopez, ganador de cuatro premios Emmy, y conocido en España por su papel en la serie de comedia “Salvados por la campana”, ejerció de maestro de ceremonias, y tras los consabidos discursos en inglés del CEO Michael Bayley y el Presidente de la naviera, Jason Liberty, Messi pronunció unas palabras de agradecimiento en español y bendijo el barco antes de apretar con un balón el botón que soltaría la botella de champagne que se estrelló contra el casco sin problema.