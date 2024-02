Vitrasa rompe las negociaciones con los trabajadores tras 13 reuniones

El conflicto que mantienen Vitrasa y los trabajadores de la concesionaria del servicio de bus urbano por la renovación del convenio colectivo, caducado desde finales del año 2020, se recrudece. La dirección ha roto las negociaciones después de "trece encontros" con el comité de empresa, el último celebrado la tarde de este martes sin trato –el sexto con mediadora–.

Advierte que las retomará cuando los representantes de los empleados “estén dispostos a negociar e poñer fin á folga, abandonando a actitude chantaxista que fai que sexa imposible chegar a acordos de ningún tipo”.

El presidente del comité de empresa, Imanol Arnoso, lamentó a FARO minutos después de concluir la reunión que la empresa no quiso aceptar la plataforma de los trabajadores a pesar de que reducían las exigencias: un 2,5% de subida salarial en 2021 y 2022 en lugar de un 3%.

“Presentó la misma oferta de las últimas reuniones. Condena a la ciudad a seguir con las movilizaciones”, indicó antes de añadir que, tras conocerse que el reequilibrio económico del Concello a Vitrasa por las pérdidas durante la pandemia no depende del visto bueno de la Oficina Nacional de Evaluación –argumento reiterado en numerosas ocasiones por el alcalde, Abel Caballero, para no concretar la cifra desde finales del pasado mes de noviembre, cuando informó de esta acción, días antes de comenzar la huelga indefinida–, ahora “todo depende del Ayuntamiento”.

La dirección de Vitrasa ha dicho basta. Según informó en un comunicado, “non está disposta a seguir negociando baixo permanentes presións con ataques persoais e coaccións cara a aqueles que non desexan secundar o dereito á folga e na que se produciron máis de 50 ataques violentos á frota durante o último ano”.

“A empresa ofreceu varias opcións, retirando sempre as sancións interpostas por deter servizos na noite do Marisquiño, e incrementando á oferta inicial ata unha subida salarial do 3% dende xaneiro de 2023 que se consolida en 2024, aceptar outras das súas reivindicacións, como mellorar o calendario de vacacións, un plus de nocturnidade de taller e maior flexibilidade nos cambios de quendas e descansos entre traballadores, ademais dun pago de 500 euros a cada traballador, e todo isto para desconvocar esta folga, sen pedir nada cambio, e seguir coa negociación do convenio nun clima de normalidade”, destaca la compañía.

Juicio anulado y salarios

Arnoso, por su parte, destacó que el lunes “se anuló el primer juicio por las sanciones a trabajadores porque “se solicitó la agrupación de los juicios desde otro juzgado”. “Vitrasa se negó. Si no llega a ser por eso, se habría celebrado y quedado sin efecto la propuesta de la empresa”, reseñó el presidente del comité.

“Un condutor sen antigüidade en Vitrasa cobra un 41,4% máis que calquera condutor do resto da provincia, partindo dun mínimo de 27.781,24 euros para unha xornada anual de 1.730 horas e ata seis días de permiso adicionais”, indica la empresa.

El comité defiende que la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años supera el 16% y critica que la compañía “se encuentra cómoda con los servicios mínimos puestos a la carta por el Concello, ya que, con 49 autobuses diarios llenos de pasajeros, su rentabilidad aumenta considerablemente”.

"Avisos de Hacienda y Valedora do Pobo"

El PP de Vigo acusó a Caballero de “quedarse sin excusas” para “seguir ocultando” el reequilibrio de Vitrasa “tras los avisos de Hacienda y la Valedora”, que advierte de “consecuencias legales” tras negarle por segunda vez el expediente económico-financiero solicitado por el grupo popular.