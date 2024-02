“No lo tires Vigo”, la comunidad “online” que da una segunda vida a todo tipo de objetos

El trueque es algo tan antiguo como novedoso y ecologista. Dar una segunda vida a lo que se deja de usar ayuda a no contaminar y solventa necesidades ajenas. En Facebook hay un grupo en el que participan 23.000 vigueses llamado “No lo tires - A mí me sirve” en el que las donaciones funcionan como un reloj.

En su página se puede anunciar todo tipo de bienes que no se vayan a usar más o solicitar lo que se desee. En muchas ocasiones suena la flauta.

“Una vez una persona pidió un coche y se lo donaron”, explica Sara Pérez, una de las moderadoras de la comunidad. Cualquier situación es posible, desde pequeños objetos a ropa o incluso estancias enteras.

Una habitación de la que se donaron todos los muebles / Facebook

La historia de esta comunidad parte diez años atrás. Se había creado un grupo inicial que se dedicaba a realizar recogidas de alimentos en Vigo. Lo hacían para ayudar a las familias que pedían ayuda en redes sociales o incluso a personas que habían sido desahuciadas. Al poco tiempo derivó en lo que es hoy: “Comenzamos a recibir peticiones de ayuda de gente que estaba intentando empezar de nuevo, pero no podía permitirse un mueble”, explica Gosia Burlikowska, una de las administradoras. Ella participa porque, desde los inicios, ofreció un trastero como lugar de almacenamiento para este autogestionado banco de alimentos.

Ropa de niños / Facebook

Los objetos más comunes en el tablón son ropa de bebé, prendas de adulto, muebles de salón, juguetes y pequeños utensilios eléctricos. Sin embargo, no es extraño hallar piezas de “valor histórico”. “En una ocasión se donó una cámara de fotos utilizada el día de la boda de Franco”, recuerda Sara Pérez. Otros contienen ciertos tintes de humor. Un usuario, Hugo, convirtió un antiguo ajuar en una cama para mascotas (con intención de donarlo). Explicó que para forrarlo “utilizó un vestido de su exnovia”. Además, de vez en cuando, aparecen auténticas gangas: habitaciones enteras u objetos de elevado valor económico.

Un equipo fotográfico antiguo ofrecido en “No lo tires” / Facebook

También hay quien desarrolla su creatividad y aprovecha este grupo para darle uso a sus obras. Por ejemplo, un joven construyó una lámpara a partir de una rueda de bicicleta y la ofreció por “No lo tires”. Algunos usuarios también hacen bolsos u otros accesorios artesanales para quién le apetezca aceptarlos. En el grupo también saltan frecuentemente alertas de “objetos” que aparecen en contenedores, en la vía pública.

“Las cosas están bastante difíciles, desde las crisis económicas este grupo es muy necesario”, piensa Sara Pérez. “Para qué vas a tirar lo que otros pueden usar o restaurar”, cuestiona. Para acceder, el único requisito es cumplir las normas que están colgadas en el muro. No se puede pedir ni ofrecer dinero, faltar al respeto o publicar contenido que no esté relacionado con las donaciones. No se pueden pedir favores, entregar animales, medicamentos, entre otras limitaciones.