“La primera vez que Los Ronaldos sentimos que teníamos fans fue en Vigo”

Tras un año retirado de los escenarios, Coque Malla ha vuelto a subirse a las tablas para presentar su nuevo disco, Aunque estemos muertos, y el próximo 8 de marzo propondrá al público de la ciudad que “se la juegue” , preparándose para un espectáculo único en el que puede pasar “cualquier cosa”. El artista madrileño visitará Galicia para ofrecer dos actuaciones en el marco de esta gira y una de ellas tendrá lugar en el Mar de Vigo.

–Un año sin subirse a los escenarios es mucho tiempo, ¿cómo ha vivido el proceso de la creación de su nuevo álbum?

–En primer lugar, necesitaba imperiosamente descansar. Llevábamos muchos años sin parar y de mucho, mucho, mucho trabajo, así que necesitaba parar. También necesitaba concentrarme en el disco, hacerlo de forma tranquila, dedicarme al 100% a él, no combinándolo con conciertos. Hace muchísimo que no combino grabación de disco y gira y me gusta mucho hacerlo así, de hecho. Me encanta estar en mi mundo invernal, retirado de focos, entrevistas, etcétera, y estar componiendo tranquilamente, ensayando con la banda y totalmente concentrado en el disco. Pero, por otra parte, también tenía mucha impaciencia, porque el disco estaba terminado y estábamos de promo, pero quedaban meses para arrancar la gira. Ese ha sido el proceso y ahora mismo estamos muy felices porque estamos disfrutando los fines de semana con la banda y el público. Está siendo brutal, la verdad.

–La acogida entre el público está siendo buena, entonces.

–Es espectacular, se están agotando las entradas en todos lados. Y también está la apuesta que hemos hecho de centrar la primera parte del espectáculo en el disco, tocándolo entero y en su orden, lo cual es todo un reto, y después llevar a cabo una segunda parte más festiva con todos los éxitos y los temas de Los Ronaldos. Tenía miedo de que la gente no entrara en ese juego y le pareciese más aburrida la primera parte, pero está siendo brutal. La gente está disfrutando y nosotros también, porque para nosotros es algo nuevo. Es diferente haberlo dividido en dos partes, pero para mí es más compleja e interesante esa primera parte, que es más intensa, y al mismo tiempo la segunda también mola mucho porque es más de cantar y corear... ¡es que está siendo estupendo!

–La fragilidad, la pérdida, la muerte... ¿ha conllevado algún descubrimiento personal reflexionar sobre estas temáticas?

–Creo que esas reflexiones están en el disco, porque me han llegado escribiendo esas letras. Y son caóticas, contradictorias, no son conclusiones cerradas, son abstractas, es dulce y amargo a un tiempo, triste y alegre. A veces incluso no son ni reflexiones ni conclusiones, sino expresiones de sentimientos muy caóticos que al final tenemos todos sobre los temas que se tocan en el disco, como pueden ser la muerte, la fragilidad, el miedo o la tragedia.. Este es un disco que reflexiona sobre la muerte y que al mismo tiempo genera energía vital, porque pienso que tomar conciencia de la muerte o te hace deprimirte o sentirte muy vivo. No te queda otra.

–¿Y qué es lo que marca la diferencia con respecto a otros discos?

–Es un disco de rock. Yo soy músico de rock y no puedo ni quiero tampoco escapar a ello. La prescripción más consciente y más clara que he tomado en este caso es la de dejar fuera algo que nos estaba funcionando muy bien y que estaba dando como resultado unos discos muy bien acogidos y muy buenos, que es toda esa incorporación de instrumentos sinfónicos y clásicos en las canciones. El último hombre en la tierra como ejemplo clarísimo, pero luego también Irrepetible y ¿Revolución?, que son los dos discos siguientes como continuación, pues de ese pop mezclado con instrumentos sinfónicos que era una mina de oro, hemos tomado la decisión de dejarlo fuera y pegar un volantazo, no seguir acomodados en ese sonido que funcionaba tan bien y creo que eso es lo que ha marcado Aunque estemos muertos. Hemos vuelto a las guitarras y trabajamos mucho para que la riqueza y variedad del disco no nos la facilitasen los instrumentos sinfónicos, todo ello con las guitarras, el teclado y los climas que hemos ido creando.

–Después de una trayectoria tan dilatada en la escena musical, ¿cuál cree que ha sido la clave para mantenerse, especialmente en un medio tan cambiante?

–No hay una clave, no hay una fórmula. Cada vez soy más artesano de la música y cruzo los dedos y rezo para que eso le guste al público y que así yo pueda seguir trabajando. Hago lo que sé y esa es mi clave, hacer canciones e intentar siempre que sean lo mejores posibles.

–¿Qué expectativas tienen con respecto a su actuación en Vigo?

–Siempre hemos tenido una conexión muy potente y especial con Galicia. Tenemos muchísimos amigos músicos y las primeras veces que Los Ronaldos salimos de Madrid a tocar fue en Vigo, la primera vez que sentimos que teníamos fans y que iban a nuestros conciertos fue en Galicia y, especialmente, en Vigo. Esperamos que el concierto y el recibimiento sea como siempre ha sido hasta ahora: flipante.