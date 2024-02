El PP de Vigo activará la gestora antes del 29 con Ortiz como principal candidata a pilotarla

El PP se da una semana de plazo para conformar la comisión gestora que se encargará de dirigir la formación en Vigo tras la renuncia de su presidenta Marta Fernández-Tapias y a la espera de que se convoque un congreso en el que la militancia elija nuevo líder. Así lo confirmó ayer el propio presidente del PP provincial, Luis López, que anunció que la gestora estará formada antes del 29 de febrero. Y hay un nombre que suena por encima de todos para pilotar de forma provisional el partido en Vigo.

Se trata de Ana Ortiz, la actual delegada de la Xunta en Vigo y cuya designación contentaría a la práctica totalidad de las facciones del partido por su talante conciliador y cordial. Tanto Ortiz como su círculo cercano afirmaban ayer desconocer esta posibilidad, pero lo cierto es que según confirman fuentes del partido conocedoras de la situación, es la principal candidata para pilotar esa comisión gestora. Es el principal foco en el que está trabajando el PP provincial: activar cuanto antes esa gestora y peinar el partido en busca de un candidato de consenso, un perfil al que responde Ortiz.

Luis López, no obstante, aseguraba ayer que “todavía no hay nada decidido en el ámbito organizativo”, pero consciente de que empezarían las quinielas con los puestos que hay que cubrir tras la salida de Tapias: además de la dirección de la gestora, también queda libre la vicepresidencia de la Diputación de Pontevedra, el acta de diputada (que debería recaer en la primera persona de la lista de suplentes, en este caso, la edil viguesa María Luisa Sánchez) y, por último, su asiento como concejala del PP en el Concello de Vigo. En este último caso, le corresponde por posición en la lista a Patricia García, la expresidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, que ha sido elegida el pasado domingo como diputada en el Parlamento de Galicia y que también iba en la candidatura de Tapias en las pasadas municipales. Al renunciar la ya expresidenta del partido, García será la que la sustituirá en la corporación municipal. Y ayer disipaba a FARO las dudas que podría haber sobre si estaría dispuesta a compatibilizar el puesto de diputada y el de edil.

“Mi idea es tomar posesión como concejala. Estaré encantada de servir a Vigo. Hay que ser consecuente y me toca entrar”, aseguró a este periódico. Y además lo reconocía con entusiasmo y con una visible ilusión de trabajar para la ciudad olívica desde la oposición en el Concello. No obstante, también supedita su postura a lo que decida la dirección del partido: “Estaré donde me necesite”. García, muy cercana a Tapias, considera que es el momento de seguir en la misma línea después de mejorar resultados tanto en las municipales del año pasado como en las autonómicas del pasado domingo. También en este sentido se pronunció en su comparecencia pública Luis López, aunque rehusaba dar un plazo exacto para convocar un congreso para elegir al nuevo presidente del PP olívico: “El objetivo es dar continuidad al excelente trabajo que se está realizando en el Partido Popular de Vigo”.

Precisamente empiezan a sonar los primeros nombres como posibles candidatos a liderar el partido en un futuro a medio plazo. Es decir, los que se presentarían a unas elecciones primarias en ese congreso extraordinario que se convocará para elegir nuevo presidente, aunque es una cita todavía lejana y sin fecha. Uno de los que suenan, según fuentes conocedoras de la situación interna del PP vigués, sería precisamente Patricia García, un perfil del que se valora especialmente su éxito en el mundo empresarial y el compromiso que está teniendo con el PP de Vigo y de Galicia. La otra persona que tendría aspiraciones es Miguel Fidalgo, histórico miembro del Partido Popular en la ciudad y un todoterreno de la política local, con un perfil más combativo y con numerosas confrontaciones con el PSOE en su pasada etapa como concejal.

La vicepresidencia provincial, la (otra) gran incógnita

La salida de la política de Marta Fernández-Tapias deja en el aire la vicepresidencia primera de la Diputación de Pontevedra. La ya expresidenta del PP de Vigo se encargaba de la promoción cultural y el fomento del deporte en la provincia de Pontevedra, así como de la gestión de la Sede de Vigo de la institución provincial. Ahora, tanto su acta de diputada (que deberá ser ocupada por el siguiente en la lista de suplentes que el PP presentó el pasado junio al partido judicial de Vigo: esa lista, por orden, figuran la concejala viguesa María Luisa Sánchez, la líder popular de Gondomar, Paula Bouzós, que tenía previsto sustituir a la redondelana Sandra Bastos a media legislatura; y la candidata del PP de Nigrán, María José Pino Fernández) como la vicepresidencia primera están de momento vacantes.

Lo cierto es que desde la dirección del partido en la provincia de Pontevedra se está dando prioridad de momento a configurar cuanto antes la junta gestora que dirigirá el PP de Vigo en los próximos meses. Cuando se complete este proceso, se nombrará a una nueva persona para la vicepresidencia primera de la Diputación, que deberá tomar posesión en un pleno provincial. En las filas populares se da por hecho que será una mujer y en la terna de nombres que suenan estarían las alcaldesas de Marín, María Ramallo, y de Ponteareas, Nava Castro, aunque tampoco descartan que se creen nuevas vicepresidencias para representar mejor todo el territorio de la provincia de Pontevedra y de paso, premiar a algún alcalde o alcaldesa por sus resultados.