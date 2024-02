Caballero atribuye la caída socialista en Vigo al “declive” del PSdeG desde Touriño

El mal resultado del PSOE el pasado domingo en Vigo (perdió casi doce puntos y 12.580 votos con respecto a hace cuatro años pese a la fuerte subida de la participación) solo tiene un culpable: la “deriva decreciente” que el PSdeG sufre desde el gobierno bipartito que pilotó Emilio Pérez Touriño entre 2005 y 2009 (cuando los socialistas lograron 25 diputados en el Parlamento gallego, los mismos precisamente que tiene ahora el BNG). Al menos así lo cree el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que quita toda la responsabilidad al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “que acaba de ser investido” y “logró frenar al PP y a Vox a nivel nacional” o a su propio desgaste, como apuntan desde las filas nacionalistas y populares.

Es más, Caballero asegura que los resultados del domingo, en los que el BNG se convirtió por primera vez en su historia en la primera fuerza política en Vigo, no se pueden extrapolar a las elecciones municipales, y lo justifica con un antecedente histórico: ya en 2015 el PSOE quedó en las Generales por debajo entonces de la coalición que integraban Podemos, Anova, EU y En Marea y del PP y después en las Locales los socialistas arrasaron con casi siete de cada diez votos.

A su juicio, la única que tiene que “sacar conclusiones” de la debacle socialista del 18-F es la dirección del PSdeG, obviando su implicación directa en la campaña en Vigo (en la que llegó a compartir cartel electoral con José Ramón Rodríguez Besteiro) al contrario de lo que hicieron otros líderes municipales del PSOE, como Inés Rey (A Coruña), que mantuvo un apoyo mucho más discreto.

En declaraciones para el programa "Todo es mentira" de Cuatro, del que Caballero es colaborador habitual, el alcalde recordó que el PSdeG lleva años instalado en una “senda decreciente” que comenzó con la llegada al poder de Núñez Feijóo y el fin del bipartito y de la que ha sido incapaz de librarse pese a presentar un candidato diferente en cada proceso electoral. Caballero felicitó a Alfonso Rueda por su victoria “incontestable” pero insistió en que no es ni responsabilidad de Pedro Sánchez ni suya, sino del “declive” del PSdeG.

Pese a la pérdida de votos en Vigo, Caballero defendió que el PSOE logró siete puntos por encima de la media del resto de ciudades gallegas e insistió en que no se pueden extrapolar los resultados a los comicios municipales. “No se pueden hacer trasvases de un territorio a otro ni de unas elecciones a otras. Ya pasó en 2015”, sostuvo. Sobre si debe continuar Besteiro, el alcalde opinó que sí, que debe seguir para “defender su proyecto” en el Parlamento gallego, y que al PSdeG no le ha ido precisamente bien cambiando de candidato cada dos por tres: “Soy contrario al canibalismo político; nos parecía que era el mejor”. Por último, recalcó que su proyecto “es Vigo” y que “cooperaré con el partido en Galicia en todo lo que pueda”. Caballero no acudió ayer a la Comisión de la Ejecutiva Federal del PSOE en Madrid alegando cuestiones de agenda.