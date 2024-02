El BNG, eufórico tras el mejor resultado de su historia en Vigo: “Non temos teito”

El BNG de Vigo acabó con un sabor agridulce la cita electoral del domingo. La cara amarga, obviamente, es el hecho de que los nacionalistas no hayan sumado lo suficiente para encabezar el cambio en la Xunta bajo la presidencia de Ana Pontón. Pero lo cierto es que los resultados en la ciudad olívica son absolutamente históricos. El Bloque nunca había conseguido tal volumen de votos en unas autonómicas en Vigo como el pasado domingo, cuando 56.820 vigueses confiaron en ellos y los convirtieron en la primera fuerza en la ciudad con una subida de casi catorce puntos respecto a los anteriores comicios a la Xunta de Galicia.

“Fixemos historia. Conseguimos derrotar ao PP en Vigo, e case seis de cada dez vigueses mostraron o seu rechazo ás súas políticas de abandono e maltrato á principal cidade de Galiza. É claro que o BNG non ten teito nin en Galiza nin en Vigo”, aseguró el portavoz del BNG local, Xabier Pérez Igrexas, aludiendo también a que en las últimas elecciones municipales consiguieron triplicar su presencia en el Concello, pasando de uno a tres concejales.

La dirección del partido en Vigo ve en los resultados históricos de este 18-F un refuerzo a su línea de acción de los últimos años. “É a proba da simpatía crecente da cidade cara ao BNG. E isto verifica que o Bloque é a única alternativa política posible frente o PSOE de Abel Caballero nunhas futuras elecciones municipais”, apunta el portavoz nacionalista.

Aunque los nacionalistas son conscientes de que los resultados de unas elecciones autonómicas no son extrapolables a unos comicios locales, Igrexas subraya que el BNG casi duplicó el resultado “do candidato fake”, en alusión precisamente al alcalde de Vigo, que fue el gran protagonista de la campaña electoral del PSOE en la ciudad. “A semana pasada Caballero pedía a Ana Pontón que me desautorizase como portavoz municipal do BNG, mais é claro a quen desautorizaron os vigueses nas urnas”, afirmó el portavoz nacionalista.

“Este resultado histórico fai que o BNG esteamos con máis forza que nunca para facer un mellor e máis intenso labor de oposición, para seguir a defender os intereses da maioría social, para continuar construindo unha Galiza máis xusta, máis igualitaria, máis feminista, con máis benestar social para todos, con Vigo como motor dese cambio galego”, añadió Igrexas.

El número uno de la lista por la provincia de Pontevedra, Luis Bará, defendía además que si los resultados de Vigo y del conjunto de la provincia se replicaran en el resto de Galicia, el Partido Popular no hubiera conseguido la mayoría absoluta para gobernar y hubiera sido posible un gobierno de izquierdas entre el BNG y el PSOE.

Volviendo únicamente a la ciudad, tendrá una gran representación en el Parlamento de Galicia por parte de las filas nacionalistas. Y es que por primera vez en la historia contará con tres diputados vigueses, como son Alexandra Fernández, Carmela González, y Brais Ruanova, “que van a ser a voz firme para defender Vigo”.