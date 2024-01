Reyes Magos "solidarios" cargados de pañales

Tener un bebé y no poder cubrir sus necesidades es una de las experiencias más angustiosas para unos padres, que ven como los productos que para ellos son de primera necesidad, como los pañales o la leche de fórmula, no bajan de precio. Así las cosas, un año más el “Proyecto 0-3”, que cumple la undécima edición, inicia su campaña de recogida de productos de higiene y alimentación destinados a familias vulnerables con niños recién nacidos y hasta los tres años. Su objetivo no puede ser más ambicioso: conseguir entregar más de 3.500 productos.

“La idea es que estos niños tengan una alimentación y cuidados adecuados para evitar la desnutrición y enfermedades futuras, como alergias o dermatitis”, explica el responsable de esta campaña solidaria, el CEO de Diesemm Comunicación y promotor de Sinergias 360- las dos entidades que impulsan la campaña- David Suárez. “Mantenemos reuniones con los responsables de Pediatría del Hospital Álvaro Cunqueiro, son ellos los que nos indican cuáles son los productos más indicados y nosotros se lo trasmitimos a la gente para que pueda donar”, continúa. Es por ello que este año las donaciones se orientan hacia la leche de fórmula (de inicio y de continuación), los pañales para todas las etapas y las cremas para la irritación en la piel (por el roce, la salida de los dientes y otras complicaciones propias de la primera infancia), cremas hidratantes, champús y geles especiales para estas pieles sensibles. Además de chupetes y biberones, entre otros productos. Los niños son distintos a los adultos “Los bebés tienen necesidades especiales y diferentes a los adultos y estos productos no están al alcance de muchas familias de Vigo y su área que lo están pasando mal. Y con una pequeña contribución de todos, muchas de ellas podrán tener un pequeño desahogo”, incide Suárez. Aspas, a por su gol más solidario: 350.000 kilos de comida Para conseguirlo colaboran también el Grupo Pirelo y los gimnasios Máis Que Auga, cuyas instalaciones ejercen de centro de recogida. Con ello se busca fomentar las donaciones facilitando la entrega al acercarla a puntos de todos los barrios. Siendo estos centros deportivos también unos de los más populares en Vigo, donde a diario acuden cientos de usuarios. Además, la periodista y política, Noelia Otero, amadrina un año más esta iniciativa solidaria dándole mayor visibilidad más allá de Vigo. “El proyecto arrancó en 2012, cuando mis hijos tenían 3 y 1 años. Veíamos lo caros que eran estos productos destinados al cuidado del bebé y fue entonces cuando hicimos un cálculo. Estimamos que una familia con un bebé gasta de media en una compra básica para él alrededor de 50 euros semanales. Y es peor cuando hay más de un hijo. Así que pensamos que sería inaccesible para muchas familias con pocos recursos cubrir estas necesidades”, recuerda Suárez. Solo cuatro días para conseguirlo Ayer fue el primer día de recogida de esta última edición. “La afluencia fue buena”, según Suárez que quiso estar presente y se acercó al gimnasio Máis Que Auga de Navia ayer a mediodía. Su primera impresión es muy positiva. Y destaca como cada año notan que “la gente es más comprometida y responsable. Vemos como entrega más productos”. Es por ello que han querido ser ambiciosos poniendo el listón alto para los escasos cuatro días en los que podrán realizarse entregas. La campaña, que empezó el 2 se extenderá hasta la previa de Reyes, el día 5 de enero. Hay tres grandes centros deportivos de esta cadena en la ciudad olívica. Uno en Barreiro, otro en Coia y otro en Navia. Todos tienen un amplio horario de funcionamiento, por lo que es posible realizar la aportación solidaria durante todo el día, ya que los establecimientos abren de lunes a viernes entre las 6.00 y las 23.30 horas. El grito desesperado de AFAN: “¡Que nos traigan leche, por favor!” ¿Cómo llegan a las familias? Es la ONG viguesa Asociación Freijeiro de Ayuda al Necesitado (AFAN) la encargada de repartir los productos donados entre las familias necesitadas. La entidad, que cada mes atiende a más de 2.200 personas, cuenta con un registro de familias usuarias de sus servicios donde existen necesidades sin cubrir o situaciones precarias en entornos donde hay bebés. Son estos núcleos familiares los destinatarios de los pañales y la leche de fórmula donada a las que accederán en función de las necesidades de cada casa, como un “paquete especial” de los Reyes Magos.