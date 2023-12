El mega-crucero británico Ventura adelantó a este jueves su escala prevista inicialmente para el viernes en el puerto de Vigo ante las previsiones del mal estado de la mar. Por ello tenía previsto pernoctar en la ciudad, de la que se despedirá en la tarde del viernes dando tiempo a que sus 2.826 pasajeros y 1.170 tripulantes (según datos facilitados por la agencia Pérez y Cía.), disfrutaran de una relajada y prolongada estancia.

Esta escala ha supuesto la despedida por este año del popular crucero, que a lo largo de la temporada sumó 15 atraques en los que aceró a la ciudad a 47.000 pasajeros y 18.000 tripulantes, cifras a las que ninguna otra embarcación se acercó. El Ventura arribó a Vigo procedente de Southampton en crucero de doce noches al Mediterráneo que completa visitando Lisboa, Cartagena, Málaga, Gibraltar y Cádiz.

No es habitual que un barco de pasaje pase tantas veces por Vigo la misma temporada, pero hay precedentes incluso mayores, como los 25 atraques realizados por el Independence of the Seas en 2012 o los 23 del Grand Voyager dos años antes. A la agenda de cruceros de 2023 le restan todavía dos atraques más en Vigo, ambos a cargo del Arcadia los próximos días 19 y 24, de acuerdo con las previsiones que maneja la Autoridad Portuaria.