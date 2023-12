Con el espíritu del “ejercicio de generosidad, diálogo y cesión de todos los grupos políticos” con el que nació, la Carta Magna llega a su 45º aniversario a la orden del día. Con estos términos reivindicó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, la vigencia de la misma en el Día de la Constitución en Vigo celebrado ayer en el Marco. Acompañado por el Delegado del Gobierno en Galicia, el regidor apeló a la situación política actual recordando que “es legítimo, constitucional y legal que en sistemas parlamentarios gobiernen partidos políticos que no son la primera fuerza”, reiterando que esto ha sucedido “con múltiples siglas políticas en todas las administraciones”.

De esta manera Caballero ponía el foco en el nuevo ejecutivo central y los pactos acordados entre el PSOE y otras fuerzas políticas para la nueva legislatura, lo que considera un “normal funcionamiento democrático”. A su vez, recordó la “necesidad de acometer una segunda descentralización de competencias del Estado” que corrija la “anomalía democrática” de la estructura actual, en la que los municipios “ocupan un mayor espacio social mientras se ven más constreñidos por las comunidades”. 30 En la sala habilitada en el museo vigués estuvo presente el grueso del gobierno municipal, la delegada de la Xunta en el área metropolitana, Ana Ortiz; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana; la presidenta y portavoz del PP local, Marta Fernández-Tapias; el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros; el presidente de la patronal gallega, Juan Vieites; la fiscal jefe del área de Vigo, Susana García-Baquero; el juez decano, Germán Serrano; el presidente del TSXG, José María Gómez, mandos militares y policiales así como otros representantes de la sociedad civil y particulares que quisieron asistir. El bando corrió a cargo de la docente Mónica Valderrama Santomé, quien recalcó que la Constitución “no se conforma con unas costuras menguantes o fijas” y que “está lista para nuevos retos, con gobierno que tienen que negociar desde la fragmentación de pareces y la comprensión de la diferencia”. La vicerrectora de la Universidade de Vigo reivindicó “si hay algo que le permite a un país mejorar es que las personas se formen y el acceso sea universal “, algo recogido en el artículo 27 de la Carta Magna. Es por ello que defendió que la Universidad, “motor de la investigación y generación de conocimiento, es debedora directa de esta apuesta para erradicar la ignorancia y la pobreza” hace ahora 45 años. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, apeló también a recuperar el “espíritu de concordia, consenso y diálogo” con el que hace 45 años se redactó la Constitución española y a rechazar “advertencias catastrofistas” sobre su futuro. Durante su participación en la apertura del acto ha reiterado que la Constitución no debe ser un “arma arrojadiza” entre partidos y defendió el carácter “profundamente democrático y constitucionalista” del Gobierno y aseguró que sus miembros son los primeros interesados en defender “cada palabra y cada línea” que conforman la Constitución. “Hablamos de un texto que es un salvoconducto que garantiza nuestro futuro y que nos llevará al futuro de progreso y bienestar que anhelamos; un salvoconducto que nos da tranquilidad hoy para conquistar el mañana con éxito”, ha subrayado el delegado del Gobierno en Galicia. Vigilantes con el AVE a Vigo Durante su discurso el alcalde recordó una de las grandes deudas con la ciudad: el tren de Alta Velocidad. “Hay un derecho constitucional, el de las dotaciones de infraestructuras que deben llegar de forma similar a los territorios que las necesitan. Aquí hay una gran desigualdad” apuntaba al recordar que Vigo es la mayor área urbana del noroeste sin una línea directa de este tipo al resto de la red. “Tampoco tenemos autovía porque algún Gobierno nos la paralizó en 2014 y mi voz como alcalde se levantó entonces, casi aisladamente, para demandarla” recordaba. El ministro ofrece ahora “compromiso firme” con el AVE entre Vigo y Ourense por Cerdedo Caballero apuntó a que aunque ahora “están en marcha, desde aquí siempre levantaré mi voz y mi fuerza para reivindicarlas”. Estas declaraciones son las primeras del alcalde después de que el Ministerio de Transportes reconociera en FARO que en el caso de la variante de Cerdedo “aventurar cualquier plazo para esta nueva infraestructura sería iniciar una espiral de horizontes fácilmente frustrables”; afirmando al día siguiente que “es un compromiso firme de mi Ministerio y nadie puede poner en duda que, durante esta legislatura, haremos todo lo posible por avanzar, de una vez por todas, con esta conexión”. “El ministro Óscar Puente las aseguró pero en Vigo permaneceremos vigilantes, como hice siempre, porque mi partido es Vigo” zanjó.