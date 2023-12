El fenómeno de las luces de Navidad de Vigo no funciona solamente en la hostelería local, sino también en la televisión. El alcalde de la ciudad se convirtió durante los últimos años en uno de los reclamos de cadenas y programas, con El Hormiguero a la cabeza, para arañar audiencia en estas fechas. Sin embargo, Abel Caballero ha intensificado esta faceta en los últimos meses al consolidarse como tertuliano.

Hasta tres programas distintos (La Hora de la 1, Mañaneros y Todo es Mentira) han tenido al regidor olívico como comentarista político en las últimas semanas. Este viernes han sido los programas de Jaime Cantizano en TVE y el de Risto Meijide en Cuatro los que han copado la agenda pública de Caballero, donde ha analizado la amnistía y la situación política de España con nombres como Esperanza Aguirre, Andrea Levy, Ramón Espinar o Ignacio Aguado.

En la cadena pública también fue el encargado de “encender” su alumbrado navideño y conversaba con el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, con quien mantiene un pique sano por ver quién tiene un árbol más grande. “De lo que se trata es de que los vecinos estén contentos, esto sirve de revulsivo” indicaba el exlíder del PP catalán. “Muy amablemente me invitó al encendido y aunque no pude ir, hubiera ido, enhorabuena” respondía.

Y es que aunque durante los últimos años había aprovechado estas intervenciones para promocionar la ciudad como destino turístico y explicar la evolución de la misma, en los últimos meses –y una vez consumada su renuncia a continuar en la Junta Directiva de la FEMP– ha empezado a ser llamado también como analista político.

Críticas desde el BNG

Ante estas visitas el Bloque Nacionalista Galego ha pedido que el alcalde aclare “quién paga las facturas” de estas visitas a la televisión nacional, informando si se están empleando “directa o indirectamente recursos y medios del Concello”.

Abel Caballero responde a la llamada de atención de Ribera por el gasto en las luces navideñas de Vigo: “Las LED no consumen prácticamente y genero mil millones en retorno” #TodoEsMentira1D https://t.co/0R4l30iC42 — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) 1 de diciembre de 2023

El portavoz nacionalista y edil, Xabier P. Igrexas, apunta a que estas actividades “nada tienen que ver” con las labores que debe seguir el regidor y las considera “frívolas e indecentes” ante los problemas de la urbe.

La formación también ha reprochado que el alcalde se haya trasladado a los platós de televisión mientras suma cinco meses sin realizar ninguna rueda de prensa abierta ante los periodistas. Y es que a pesar de seguir acudiendo a algunas para presentar eventos como carreras, exposiciones o torneos, el gobierno municipal ha eliminado sus tradicionales ruedas diarias de hasta 30 minutos desde julio.

A su vez, la agenda pública del regidor se ha reducido al pasar de casi una decena de actos a un par. Por el momento no hay fecha para el regreso de estas conferencias.