El juzgado de lo Penal 3 de Vigo celebró ayer la vista contra el conductor de una furgoneta que causó un accidente mortal en la avenida del Aeropuerto. El acusado circulaba por la Avenida del Aeropuerto y, al llegar a la intersección con la calle Figueiras, giró hacia la izquierda, momento en el cual un ciclomotor impactó contra su vehículo, perdiendo la vida el motorista. La Fiscalía solicitaba inicialmente para él una pena de dos años de prisión y 400.000 euros en indemnizaciones.

En su declaración, el hombre, que tenía 61 años en el momento del accidente, indicó que el suceso ocurrió a cinco minutos de su casa, por lo que conocía la carretera. Esa mañana se dirigía a rehabilitación, ya que tenía un problema en un hombro. Todavía no eran las 08.00 horas de la mañana de un 21 de diciembre. “Antes de llegar a la intersección ya veo al camión de lejos con las luces y veo a la izquierda un contenedor y arbustos. Eso es lo que yo veo. Modero la velocidad, y giro. Yo no vi nada de nada, solo un camión, el contenedor y los arbustos”, declaró, indicando que “estaba oscuro” y solo se percató de la existencia del motorista al escuchar el impacto contra su furgoneta.

“La moto no la vi para nada, solo el camión. Al girar sentí un golpe y frené al momento. Fui a ver qué pasaba. En el lado derecho estaba el chico allí y la moto tirada en el suelo. El camionero paró y le pedí que llamase a la ambulancia y a la Policía, a mí me comían los nervios, no podía hacer nada”, añadió.

El conductor de este camión testificó ayer en la vista. Él observó como la furgoneta iba a una velocidad “no excesiva”, y precisando que no vio ninguna irregularidad. “Si no ve la moto, su maniobra es una maniobra segura”, contó, a la par que también reconoció que el fallecido “iba bien” y “con las luces puestas”.

A mayores, también declaró ayer la pareja del motorista muerto, que en el momento del accidente estaba embarazada. “Tuvimos que acudir a juicio para conseguir la filiación porque no estábamos casados y que fuera reconocido como su hijo”, contó la mujer, quien relató que desde entonces se encuentra en tratamiento psicológico por estos hechos.