Vigo acogerá el Consejo Confederal Nacional de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) en febrero del 2024. Se celebrará en el local de la Asociación Vecinal, Cultural y Deportiva de Lavadores al no disponer del un espacio propio para tal fin la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec).

La CEAV justifica su organización de la cita en Vigo para respaldar a la Favec, "que fue desalojada de su local de la segunda planta del número 7 de la Praza da Princesa a finales de octubre de 2021 después de que, en diciembre de 2020, el Concello decidiese suspender por 13 meses la cesión del derecho de uso de este espacio -recogida en un convenio firmado en 2005- por una reforma en el inmueble que ya finalizó", destaca la propia asociación olívica en una nota de prensa.

El Consejo Confederal Nacional de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) es, “tras la Asamblea, el órgano de decisión más importante de la entidad vecinal”, en palabras del presidente de la CEAV, Julio Molina, que estuvo este viernes en la ciudad para reunirse con la presidenta de la Favec, María Pérez, y la vicesecretaria nacional de la CEAV, María José Villamarín, con el fin de anunciar la citada convocatoria.

Molina expresó además su sorpresa por que "la Federación de la ciudad más poblada de Galicia no tenga local propio": "¿Cómo es posible? Esto no es normal, algo no encaja”. Denunció, al hilo, la “situación delicada” que padece la Favec por la acción del gobierno de Abel Caballero, que será uno de los invitados al Consejo.

“No tenemos un local en el que poder celebrar reuniones o actos. El Consejo de febrero será muy importante para visibilizar esto”, refirió, por su parte, Pérez, al mismo tiempo que se comprometió a que la entidad vecinal “seguirá denunciando las malas prácticas, protegiendo los derechos de los vecinos y fomentando su participación”.

La presidenta de la Favec agradeció el gesto de la Confederación Galega de Asociacións Veciñais Rosalía de Castro (Cogave) y la CEAV por apostar por Vigo para festejar la cita. Del mismo modo, dio las gracias a la Asociación Vecinal, Cultural y Deportiva de Lavadores y la Asociación de Veciños Camiño Vello de Coia, cuyos locales funcionan como “sedes provisionales” tras el ”desahucio” de la Favec de la Praza da Princesa.

La CEAV representa a unas 110 federaciones vecinales de España que aglutinan a más de 3.000 asociaciones de vecinos. Una de sus grandes preocupaciones es el acceso a la vivienda, motivo que ha llevado a la entidad a firmar un convenio con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España para crear la Guía Vecinal de Rehabilitación, que será presentada en febrero en Vigo, como adelantó Villamarín.

Apoyo a los trabajadores de Vitrasa

La Favec ha querido igualmente en su nota trasladar "su apoyo a los trabajadores de Vitrasa en su conflicto con la empresa concesionaria, que pretende menoscabar sus derechos laborales". Critica igualmente "la actitud provocativa del alcalde, Abel Caballero, con empleados que reclaman la mediación del regidor": "Él es el responsable de la prórroga de la concesión del servicio de bus urbano en 2020 a la compañía que da la espalda a los conductores", sentenció María Pérez.