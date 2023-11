Enfermeras del Área Sanitaria de Vigo, convocadas por el colectivo A por todas Galicia, marcharon ayer alrededor del Hospital Álvaro Cunqueiro tras una pancarta en la que defendían que “Sen persoal non hai sanidade”. En el manifiesto que leyeron al acabar la sonora protesta destacaron que estaban allí para reivindicar su profesión y “protestar por la situación injusta” que consideran que soportan desde hace años y que, “tras la crisis sanitaria provocada por la COVID, se volvió insostenible”.

La plataforma, que se manifiesta por primera vez en la ciudad pero que ya lo hizo en otras áreas, destacó la unidad que ha demostrado el colectivo de Enfermería y “que va a por todas cueste lo que cueste”. Animan a todos los compañeros de la sanidad pública, independientemente de su categoría, a unirse a la lucha por “sus derechos”.

“La palabra vocación fue usada hasta el infinito, pervirtiéndola de tal forma que perdió totalmente su significado”, sostienen las enfermeras y añaden: “como en una relación tóxica, el amor a la profesión, esa vocación a la que tanto apelan los altos cargos, no justifica el maltrato”.

Resaltan que “una sanidad de calidad dependen en gran medida de las condiciones laborales de sus trabajadores, de que se mantengan sus derechos, se respeten sus descansos y no se usen como pañuelos de usar y tirar”.

“No pedimos nada que no nos corresponda, pero no nos vamos a conformar con menos de lo que es nuestro”, subrayó el colectivo, que convocó la marcha para protestar por el “abuso de la contratación temporal”y las ratios enfermera-pacientes, así como para reclamar la recuperación de derechos –los tres días de libre disposición retirados y el pago del 100% de la paga extra–. “La vocación no justifica la explotación”, concluyeron.

La manifestación está apoyada por CIG-Saúde, al coincidir sus reclamaciones con las de la central para el conjunto del personal del Sergas. El sindicato recuerda que demandó las subidas salariales pendientes tras los recortes de 2008; una dotación de personal adecuada a las necesidades; jubilación anticipada; exención de noches para mayores de 55 sin pérdida retributiva...