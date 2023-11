Siete estudiantes de Formación Profesional de centros de Vigo impusieron su know-how durante las Galicia Skills; el campeonato gallego de FP en las que el alumnado pone a prueba sus destrezas a través de la realización de diversas pruebas de habilidades y conocimientos vinculadas su área de formación. Pedro Rodríguez Rodríguez, Ismael Couñago Cabaleiro, Laura Pereira Ramilo, Isaac Tomé Rodríguez, Heidi Daniela Miras Collado, Laura Bárcena Varela y Víctor Posada Soto lograron sendos oros o platas en sus especialidades frente a cientos de participantes gallegos.

Estos dos últimos estudiantes, Laura y Víctor cursaron sus estudios en el IES de Teis. Ambos se impusieron en las familias profesionales de Peiteado y Administración de Sistemas en Rede, respectivamente. Mientras ella todavía se encuentra formándose en este centro educativo, él encontró trabajo en la misma empresa en la que realizó las prácticas. “Fue una de las bazas por las que me decanté por la Formación Profesional. Quería un acceso rápido al mercado laboral y sabía que esta era la mejor vía. En ESO era incluso de los mejores de la clase en asignaturas STEM pero me decanté por la FP”, reconoce el joven de Redondela de 20 años.

Su idea pasa por ampliar sus conocimiento en la rama de la informática pero sin priorizar la titulación universitaria. “Igual estaría más interesado en un curso de especialización. Este año quería haberlo cursado, con una reducción de horario en mi empresa no habría sido un problema, pero por un problema burocrático esperaré porque mi intención no es solo el ciclo medio o superior, sino aprender más”, cuenta Posada.

Seguir en FP

Laura Bárcena defiende esta misma filosofía. Curso el ciclo medio de Peiteado y ahora se ha pasado a la rama de Estética para abarcar todas las especialidades en el ámbito de la imagen personal. “Siempre he tenido claro que me quería dedicar a ello. Es sin duda, vocacional. Después de Peiteado quiero seguir avanzando. Al final este oro es un reconocimiento a nuestro trabajo y un aval de que lo estamos haciendo y yendo por el camino correcto. Por eso estoy muy contenta de poder seguir estudiando”, amplía esta joven de Vigo.

Su objetivo es poder contar con su propio estudio, mientras Posada confía en poder promocionar en el ámbito de la informática. “Cuando yo llegué, en mi empresa había y hay muchos ingenieros, un perfil muy de ingeniero de telecomunicaciones. Sin embargo en ningún momento me sentí de menos. Ellos tienen una base muy teórica y en mi caso, muy práctica. No me costó ponerme a su nivel”, explica Víctor.

Campeonato

En el campeonato que se celebró el pasado 25 y 26 de octubre en Silleda tuvieron que demostrar sus conocimientos frente a decenas de estudiantes como ellos. En el caso de Laura Bárcena, tuvo que aplicar color con un estilo actual, comercial, con técnicas de coloración y descoloración libres, un corte de pelo y un recogido de gala. En el caso de Víctor Posada, su objetivo era la simulación de redes de ordenadores complejas, empleando un software de virtualización. Los objetivos fueron lograr la configuración de los servicios en dispositivos finales y servidores, realizar la configuración de los dispositivos de red y garantizar la seguridad en las comunicaciones.

“No las tenía todas conmigo para ganar, el nivel de los otros participantes era bueno, pero realmente me sentí muy satisfecho con mi trabajo”, explica Posada. Por su parte, Bárcena sí concurrió con mucho más optimismo. “Me apetecía mucho participar, fui con muchas ganas y aunque no me lo esperaba, sí lo disfruté mucho”, concluye.