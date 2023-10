Una senda verde para potenciar Oia

Con unas vistas privilegiadas a la ría, un patrimonio histórico y cultural único en todo el municipio y un entorno natural que sus vecinos consideran que merece ser puesto en valor, San Miguel de Oia constituye en la actualidad una de las parroquias litorales de Vigo que atrae todas las miradas. El yacimiento arqueológico de la finca Mirambell, situado en Toralla, que deja constancia de un asentamiento romano que funcionaba como una unidad de producción autónoma vinculada a la exportación de sal, o el mayor conjunto de molinos que existe en Vigo, “Os muíños de Gontade”, son solo algunos de los tesoros de los que puede presumir San Miguel de Oia.

A lo largo de la historia, esta parroquia viguesa ha tenido un especial protagonismo, y es que, en uno de los capítulos más recientes, el movimiento asociativo fue clave para los vecinos de la zona. Fue en la II República cuando dio comienzo uno de las corrientes más potentes que culminó con la constitución de dos entidades agrarias, una cultural y otra marinera. La creación de sindicatos en aquella época aseguró el mantenimiento del ganado de los residentes y fue ahí cuando en San Miguel de Oia surgieron los primeros seguros agrarios de la comunidad gallega, así como la constitución de uno de los pocos centros republicanos culturales que hubo en la ciudad y en Galicia. La unión vecinal quedó reflejada entonces en una cooperativa que también se convirtió en la primera en trabajar con maíz híbrido, 15 años antes de que este uso del cultivo se extendiera por el resto de Europa.

Desde el año 1987 cuenta con el Centro Oceanográfico de Vigo en su territorio y, precisamente en esa década, como prolongación de una de aquellas sociedades agrarias surgió la Asociación Vecinal sociocultural y deportiva de San Miguel de Oia que en la actualidad cuenta con el apoyo de más de 700 socios y con la participación de más de 350 personas en la amplia gama de actividades socioculturales que oferta. Ángel Goberna es el presidente de la entidad y explica que “o local da asociación fíxose coas achegas dos socios e algunha administración tamén colaborou. Temos máis de 700 socios inscritos e os beneficios tamén se estenden ás súas familias, co cal se multiplica por dous ou tres, e tendo en conta que na parroquia somos un 3.800 habitantes, está moi ben”.

Principales demandas

La mejora de las infraestructuras, así como una mayor implicación por parte de las distintas administraciones competentes para resolver las necesidades de los residentes en San Miguel de Oia o el diseño de una senda verde para potenciar y poner en valor el atractivo natural de la parroquia viguesa, son algunas de las principales demandas que detectan en la asociación vecinal. Asimismo, las cuestiones relativas a la explosión urbanística que ha experimentado en los últimos años o la necesidad de acometer una serie de humanizaciones se sitúan entre las principales preocupaciones de los vecinos.

En este sentido, Ángel Goberna indica que “temos infraestruturas como estradas, beirarrúas ou mesmo o saneamento, que en determinadas zonas son moi precarias. Se analizamos a titularidade de cada ben público xa nos percatamos de quen se preocupa pola parroquia e quen non. Zonas de moito tránsito como as rúas de Canido, Arquitecto Gómez Román ou a estrada de Camposancos, por exemplo, están relativamente ben, pero outras que mesmo vertebran a parroquia, como Cesáreo Vázquez, están abandonadísimas e afúndense dúas ou tres veces ao ano. O Concello repáraa, pero o problema é que se fan parches e habería que levantar a rúa e acometer unha boa humanización”. El portavoz de la asociación de vecinos destaca que, “dende 2018 que entramos na directiva, tivemos diversas reunións no Concello para trasladar estas demandas e a sensación sempre é que obtemos boas palabras, que saímos con traballo que facer e que, ao volver, as cousas non cambiaron, porque non hai nin un plan específico, nin un orzamento... terminada a xuntanza, morreu o conto. Dende a asociación de veciños hai abertos uns 400 expedientes e podemos asegurar que preto do 70% non só están sen resolver, senón que están sen responder”.

En materia de urbanismo, Ángel Goberna señala que una de las preocupaciones en el entorno es que “San Miguel de Oia é moi atractiva e agora mesmo hai varios permisos suspendidos na zona de Cabo Estai porque comezamos a litigar. Eu xa tiven que sentarme ante un xuíz ata en tres ocasións por ter feito manifestacións e poñer recursos por vía administrativa e, polo de agora, os promotores nunca”.

A la hora de poner en valor el patrimonio natural de San Miguel de Oia, que en los últimos años ha llevado a consolidar en la zona a iniciativas como el festival The Wild Fest, Ángel Goberna apunta que una de las demandas que desde la entidad vecinal se ha trasladado tanto al Gobierno central, a la Xunta y al Concello de Vigo es el diseño de una senda verde por la costa que, en palabras del presidente de la asociación, “sería espectacular”. Así, Goberna defiende que “este roteiro permitiría dar vida á parroquia recuperando os antigos camiños, que agora están cheos de toxos, e que pasaría pola praia de Fortiñón, preto do Vao, a Ermida, o Monte Pequeno, os muíños, o Camiño de Santiago, e finalmente volvería ata a praia de Fortiñón”, concluye.