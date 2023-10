“La fábrica de chips fotónicos es muy importante y merece apoyo, colaboraremos seguro”

El Centro de Investigación en Biomedicina y Nanomateriales de la UVigo estrenó ayer en el Pazo da Oliva su Cinbio Gold Talk, un evento que busca reconocer el trabajo de quienes impulsan la ciencia en nuestro país. Y el protagonista de la edición inaugural fue Lluís Torner, director fundador del ICFO y catedrático de la Politécnica de Cataluña, además de fellow de varias sociedades, miembro de numerosos paneles internacionales y asesor de entidades públicas y privadas de varios países europeos, EE UU, Canadá o Australia. A lo largo de su carrera ha recibido varios galardones, entre ellos, el Premio de Liderazgo mundial de la Optical Society of America 2011 y el Nacional de Investigación en Cataluña 2016.

–Inaugura un evento que quiere reconocer a las personas e instituciones que inspiran el avance de la ciencia y la investigación. Una labor que ha desarrollado al frente del instituto que fundó hace ya dos décadas, en 2002.

–Lo fundé de cero,durante varios meses estuve solo allí, y ahora somos 500 personas. Hemos tenido realmente fortuna porque mucha gente nos ha ayudado, filántropos, empresas y gobiernos, y hemos atraído talento muy excepcional. Y, sin falsa modestia, somos un centro de referencia internacional.

–Y una vez que el ICFO ha alcanzado esta relevancia, recientemente anunciaba que deja la dirección.

–Sí, porque son veintidós años, el centro está en plena fase de crecimiento y si me quedase diez años más sería demasiado. En los lugares públicos hace falta que haya relevo y vendrá gente que lo va a seguir empujando con mucha fuerza. Hay grandes proyectos que alguien tiene que empujar y yo voy a echar una mano al nuevo director o directora.Tener un centro como el nuestro en Alemania, Holanda o EE UU es más normal, pero no en España. Es puntero a nivel mundial y muy intenso. Es un trabajo sensacional y lo pasas de película, pero hace falta relevo.

–Aunque la fotónica sigue siendo bastante desconocida, las investigaciones del ICFO se aplican a la información, la captación más eficiente de energía solar o la mejora del diagnóstico de enfermedades.

–Hay algunas que son muy aplicadas, como las orientadas a energías limpias o diagnóstico, que buscan soluciones a un problema concreto. Y luego tenemos otras de ciencia fundamental, lo que se llama ciencia de frontera, en el ámbito de la física cuántica. También tiene aplicaciones, internet cuántica, computación cuántica, chips cuánticos... pero son más a medio plazo. Se trata de descubrir cosas totalmente nuevas, que a veces son útiles y otras no lo son.

–Un ejemplo de los resultados que obtiene con el tiempo la inversión en ciencia.

–Exacto. Cuando hay alguna cosa que es aplicada intentamos licenciarla a alguna empresa o la creamos nosotros para llevarla al mercado. Ya tenemos once start-ups. Y veo que en Galicia también hay varios programas orientados a ello. En Vigo, en particular, tengo contacto con Fran Díaz y los investigadores que lideran el proyecto Sparc, que es muy muy importante.

–La fábrica de chips fotónicos puede posicionar a Galicia y a España a nivel internacional.

–Eso es. Y la gente que lleva el proyecto merece apoyo porque son competentes y adeaás lo hacen por vocación.

–¿Podría haber colaboraciones en el futuro con el ICFO?

–Seguro, sí, sí. De hecho, estamos juntos en el programa Photonic Chips Spai. Todavía está en fase de discusión pero es una alianza entre empresas y centros de investigación de Galicia, Valencia, Cataluña, Madrid y Andalucía. Es una buena idea y el socio aquí es Sparc. Si eso funciona, ahí trabajaremos juntos seguro.

–¿Y ya lo hacen actualmente con algún otro grupo de la UVigo?

–Sí, con Marcos Curty y los investigadores de comunicaciones cuánticas. Hay un programa muy importante, Infraestructura europea de comunicaciones cuánticas, que tiene una réplica en cada país y ahí colaboramos con ellos en investigación y en desplegar redes de ciberseguridad cuántica.

–Los sistemas de ciencia catalán y vasco son vistos con envidia en el resto del paí. Aún así ¿tienen dificultades de financiación respecto a instituciones similares en otros países?

–España todavía apuesta poco en temas de investigación. Sigue mejorando desde hace años, pero nos falta convergir más rápidamente hacia lo que hacen los europeos. Vamos demasiado lentos. No solo es ciencia, sino el impacto que tiene tanto en la formación de jóvenes que después se quedan en el entorno como en la creación de valor. La ciencia, a veces, no es a corto plazo, pero a medio plazo tiene un retorno económico muy importante. Los países que siempre son referencia como Alemania, Holanda, Austria o Francia lo saben muy bien.

–Supongo que hace veinte años le costaría trasladar la oportunidad de crear un centro en ciencias fotónicas.

–Sí, ocurría (risas). Pero en muchos ámbitos, incluso en humanidades, a la que te metes hay más aplicaciones de las que parece. Invertir en investigación, si se hace bien, produce un retorno muy importante. Por eso convendría un empujoncito.

–¿Cómo será su charla en el evento?

–Resumiré en pocos minutos qué es el ICFO y qué principios fundamentales rigen en él, por qué nos planteamos hacer algo así en España y qué ingredientes hemos tenido para poder conseguirlo. Porque es replicable en otras partes de España. No en todas, pero en Galicia seguro.

–¿Y cuáles son esos ingredientes?

–Uno de ellos es el talento y cuidarlo. Hacer lo que sea para que no se vaya y para que vuelva, para que florezca. Las entidades de investigación deben ser un nido, un lugar donde el talento se nutre y crece. Y otra cosa que nos ha pasado es que hemos tenido varios filántropos privados que, sin afán de lucro, han creído en nuestro proyecto y nos han echado una mano importante. Otro ingrediente es éste, buscar recursos donde los haya. En España hay algunos y nosotros estamos muy enfocados en los europeos y en ponerlos al servicio del talento. Steve Jobs decía una frase que me gusta mucho. No tiene sentido contratar a gente inteligente y decirle lo que tiene que hacer. Es mejor que te digan a ti lo que tienes que hacer. Es uno de nuestros principios.